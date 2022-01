Alternatywy dla Map Google. Jedna aplikacja jest lepsza, ale poznaj wszystkie

Nie tylko Google Maps.

Która nawigacja jest najlepsza? Alternatywy dla Map Google

Firma HERE wygrała w ponad 40 kategoriach, m.in. w dotyczących głębi danych Map, ich aktualności, map obiektów, map HD, nawigacji, wyznaczania tras, usług dot. pojazdów elektrycznych, śledzenia i pozycjonowania, wsparcia dla programistów, prywatności platformy oraz bezpieczeństwa

Google prowadziło m.in. w ogólnym zasięgu danych map, pokryciu, szczegółowości, POI, AR i Infotainment

Tom Tom wygrał m.in. w zakresie w nawigacji i jakości map offline

Gdybyśmy zapytali czytelników serwisu Instalki.pl o to, z jakiej nawigacji samochodowej korzystają lub jakich map używają na co dzień, większość odparłaby zapewne, że z Map Google. Nic dziwnego. O popularności i zamiłowaniu konsumentów do tej właśnie aplikacji niechaj najlepiej świadczy to, że niedawno przekroczyła ona barierę 10 miliardów pobrań. Czy Mapy Google są najlepsze? Czy alternatywy dla Google Maps w ogóle istnieją? Zobaczcie.Ośrodek badawczy Counterpoint przyjrzał się bliżej najpopularniejszym na świecie aplikacjom związanym z usługami lokalizacyjnymi. Wydawać by się mogło, że ranking nawigacji wygra w cuglach rozwiązanie dostarczane przez Google. Nic bardziej mylnego. Z dość dużą przewagą wygrały mapy HERE WeGo , które zwyciężyły w klasyfikacji kolejny rok z rzędu. Mapy Google znalazły się dopiero na drugim miejscu podium, które zamknęły mapy TomTom.Firma Counterpoint opublikowała najnowszą edycję raportu Location Platform Vendor Scorecard, analizującego ponad 25 wiodących narzędzi, stworzonego przy użyciu autorskiego frameworka CORE (Competitive, Rankings & Evaluation). Szczegółowa ocena została przeprowadzana w oparciu o ponad 65 kluczowych funkcji, obejmujących siedem kategorii — dane map, informacje o lokalizacji, usługi lokalizacyjne, platforma danych, ekosystem dla deweloperów, partnerów i wzrost liczby użytkowników od ostatniej aktualizacji.Kliknij na poniższą grafikę, aby otworzyć ją w pełnym rozmiarze.Ranking usług związanych z nawigacją. | Źródło: CounterpointWygrały mapy HERE WeGo z, które wyprzedziły Mapy Google () oraz TomTom ().Google wciąż pozostaje w tyle za konkurentami, jeśli chodzi o sektor motoryzacyjny i korporacyjny, radząc sobie tam gorzej nie tylko od HERE i TomToma, ale i kilku innych usług na kluczowych światowych rynkach.Gracze regionalni, tacy jak AMap, Baidu Maps i Navinfo, nadal przewodzą w Chinach.Źródło: Counterpoint Research