Rządowa apka e-Paragony już działa. Pozwala donosić na sprzedawców

Po długim okresie przygotowań i zapowiedzi Ministerstwo Finansów udostępniło aplikację e-Paragony na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS. Bezpłatne narzędzie pozwala w wygodny sposób przechowywać wszystkie paragony w jednym miejscu, ale też zarządzać wydatkami. Internauci szybko zwrócili uwagę na funkcję składania donosów, czy raczej zgłaszania nieprawidłowości dotyczących sprzedawców.Rządowe narzędzie o nazwie e-Paragon pozwala zapisywać szczegóły wydatków według daty, kwoty lub kategorii. Kluczowym elementem każdego z wydatków jest oczywiście paragon. Jeżeli kasa w sklepie została zarejestrowana w Centralnym Repozytorium Kas (CRK), ma specjalny kod QR, nadający jej status kasy wirtualnej. Wystarczy zeskanować kod QR na takim paragonie, by automatycznie był przypisany do konta danego obywatela. Docelowo paragony mają być przypisywane do obywatela z automatu, jednakże nie znamy jeszcze szczegółów technicznych takiego rozwiązania.

e-Paragon i prywatność danych

e-Paragon - pobierz i wypróbuj

Źródło: MFTrzeba przyznać, że jest to rozwiązanie szalenie praktyczne. Paragony, które otrzymujemy w sklepie mają tendencję do szybkiego niszczenia. Niektórzy paragony mrożą w zamrażarkach (serio), inni je skanują, jeszcze inni płacą kartą i polegają na potwierdzeniach płatności wydawanych przez bank. Rząd wierzy, że apka e-Paragony będzie dla wielu sporym ułatwieniem.Drugą z kluczowych opcji jest zgłaszanie nieprawidłowości. Obywatel korzystający z aplikacji ma do wyboru aż siedem różnych rodzajów zgłoszeń, związanych z postępowaniem sprzedającego. Dotyczą one na przykład sytuacji, w której sprzedawca nie wydał paragonu, wydał paragon z nieprawidłowymi pozycjami lub przekazał konsumentowi fałszywy paragon.Źródło: MFNiektórzy Polacy mają wątpliwości czy przekazywanie administratorowi danych aplikacji informacji dotyczących prywatnych wydatków jest dobrym pomysłem. Ministerstwo Finansów zarzeka się, że aplikacja jest bezpieczna, bo dostęp do niej jest zabezpieczony kodem PIN i dodatkowym hasłem lub biometrią. Władza zapewnia, że dane są anonimizowane, a program nie gromadzi danych o aktywności. Dane zapisywane są lokalnie z możliwością przechowywania ich w chmurze.Jeśli chcesz wypróbować aplikację e-Paragony, pobierzesz ją za pośrednictwem poniższych odnośników.Źródło: Ministerstwo Finansów