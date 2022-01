Rok 2022 będzie kluczowy dla systemów smart TV. Spodziewamy się konsolidacji

Coraz więcej telewizorów ma zaawansowane funkcje smart. Już nawet wiele bardzo tanich modeli TV jest oferowanych z systemami smart TV, a nie tylko prostym odtwarzaczem plików czy inną namiastką w pełni multimedialnego urządzenia. Według nowego raportu firmy analitycznej Dataxis, obecny 2022 rok będzie bardzo ważny dla rozdrobnionego rynku systemów smart TV.Według danych Dataxis, od dłuższego czasu smart TV jest głównie oferowane jako oprogramowanie Samsung Tizen, LG WebOS i Google Android TV (czy ostatnio Google TV). Pewien niewielki udział ma też Roku i całkiem spory kawałek tortu zostaje dla wielu mniej popularnych systemów danych producentów telewizorów. Apple TV pominięto z racji występowania tylko na przystawkach smart TV, a nie w samych telewizorach. Od lat widoczny jest trend odchodzenia od mniejszych autorskich systemów (np. Panaconis My Home Screen, Hisense Vidaa, Vizio SmartCast, alternatywne oprogramowanie ma nawet polski Kruger & Matz) i konsolidacji wielkiej trójki (Tizen, WebOS, Android TV), za którą goni Roku.

Udziały systemów smart TV od 2017 do 2020 roku według Dataxis / Foto: Dataxis via flatpanelshd

W 2022 roku na rynku systemów smart TV najwięcej ma zyskać Google i Roku

Ostatni z systemów swoje 5,8 proc. udziałów w 2020 roku zawdzięcza głównie Ameryce Północnej. Według jego autorów, już w 2019 roku był tam najczęściej wybieraną opcją. A to za sprawą umów z TCL czy Hisense. Jednak poza tym regionem jego pozycja nie jest mocno ugruntowana. Roku zdaje się mieć chrapkę na Amerykę Południową i Europę, ale przed nim daleka droga. Szczególnie że największy partner Roku, czyli TCL, nie stawia tylko na ten system, a w dużej mierze oferuje modele z oprogramowaniem Google.Ważną pozycję ma też Amazon Fire TV, ale popularność zyskał głównie w Ameryce Północnej i jego sytuacja jest podobna do Roku. Próbuje wejść szerzej do Europy dzięki partnerstwu z firmami Grundig i JVC. Ale nawet Samsung i LG zaczynają udzielać licencji na swoje systemy innym wytwórcom telewizorów, więc dział producentów z pozycji "inne systemy" niekoniecznie postawi tylko na Android TV i Google TV, choć spodziewane są największe wzrosty właśnie dla Google TV/Android TV i Roku.