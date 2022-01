WhatsApp otrzyma nowe narzędzia do rysowania. Nadchodzą przydatne nowości

Niektórym się spodoba.





Użytkownicy WhatsAppa otrzymają nowe opcje szkicowania

Źródło: WABetaInfo

Wszystko wskazuje na to, że WhatsApp już niedługo doczeka się opcji edycji zdjęć i filmów przy pomocy trzech wirtualnych ołówków charakteryzujących się różną grubością. Nowe narzędzie zaoferuje więc nieco więcej niż dotychczasowa opcja dodawania prostych kresek.Deweloperzy odpowiedzialni za WhatsApp testują w ostatnim czasie sporo nowości. Nie tak dawno informowaliśmy Was chociażby o planach implementacji systemu reakcji na wiadomości. Jak się okazuje, to nie wszystko na co w najbliższym czasie powinni być przygotowani konsumenci. Co jeszcze pojawi się w popularnym komunikatorze?Redakcja portalu WABetaInfo poinformowała, że w wersji beta aplikacji na system Android pojawiły się nowe narzędzia do rysowania. Do tej pory użytkownicy mogli rysować wyłącznie proste kreski oraz wyłącznie zmienić ich kolor. Wszystko wskazuje na to, że. Będą one różnić się od siebie wyłącznie grubością, lecz i tak mówimy o sporej zmianie. Szczególnie dla osób, które lubią urozmaicać wysyłane grafiki lub klipy wideo.Oczywiście jak to w przypadku nowości wprowadzanych do WhatsAppa bywa - n. Na razie pojawiły się one u niewielkiej grupy internautów, podobnie ma się sprawa z opisywanymi przez nas wcześniej reakcjami na wiadomości. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji.Co jednak ciekawe, deweloperzy mogą wkrótce zaprezentować również. Ma być ona opracowywana na bazie WinUI - środowiska stworzonego specjalnie z myślą o nowym oprogramowaniu od Microsoftu. Użytkownicy mogą się przygotować na zupełnie odświeżony interfejs, nowe funkcje oraz większą responsywność samego interfejsu.Oczywiście wszystko znajduje się na etapie prac i tu też nie ma mowy o wskazywaniu jakiegokolwiek terminu debiutu. Czekamy!Źródło: WABetaInfo / Foto. WhatsApp