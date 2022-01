Przedziwny bug w Google Keep na smartfonach Samsung

Google pracuje nad rozwiązaniem.

Błąd w Google Keep na smartfonach Samsung

Google Keep jest moim ulubionym darmowym programem do notatek i założę się, że wielu jego miłośników znalazłoby się również wśród czytelników serwisu Instalki.pl. Jeżeli jesteście użytkownikami tego arcypraktycznego narzędzia i wykorzystujecie je nie tylko w wersji desktopowej, ale także na swoich smartfonach marki Samsung, możecie w ostatnim czasie doświadczać niezwykle irytującego i naprawdę dziwnego w swoim zachowaniu błędu.Niektórzy użytkownicy smartfonów Samsung Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy S10 i Note20 Ultra, którzy zainstalowali na swoich urządzeniach najnowszą aktualizację do Androida 12 , mają niemały problem ze sprawnym korzystaniem z Google Keep . Gdy dodają oni nowe elementy do automatycznie numerowanej listy lub nawet wyświetlają tylko pewne notatki, aplikacja dołącza dodatkowe kopie numeru porządkowego do każdego elementu z listy. Prowadzi to do kuriozalnych sytuacji, w której cyfry dosłownie mnożą się w oczach.