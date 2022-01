Apple ugina się. Dopuszcza płatności z innych źródeł niż App Store w Holandii i Korei

Korea z alternatywnymi płatnościami w App Store, Holandia tylko w aplikacjach randkowych

Zarówno Apple jak i Google pobierają prowizje od wszystkich transakcji przeprowadzanych w App Store jak i Sklepie Play. Chodzi o gry i aplikacje, subskrypcje czy dodatki w samych programach (DLC lub waluta w danej grze, odblokowanie funkcji aplikacji itp.). O ile w przypadku Androida można korzystać z alternatywnego rozwiązania i dowolnego innego sklepu, tak Apple nie daje już tej swobody. Użytkownicy iOS i iPadOS są skazani na App Store.Nie spodobało się to organom państwowym Korei, które wymusiły możliwość stosowania zewnętrznych metod płatności w firmowym sklepie nawet na Google. Koncern odpowiedzialny za Androida zastosował się do wytycznych już w grudniu 2021 roku, a Apple zwlekał do połowy stycznia. W dużej mierze może to być echo batalii z Epic Games Store, które chciało realizować transakcje w Fortnite poza systemem Apple, na co nie chciał pozwolić producent iPhonów i iPadów.