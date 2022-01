Linia Nvidia Shield TV z Android TV 11. Wieloletnie wsparcie, ale liczne błędy systemu

Shield Experience 9.0 na Nvidia Shield TV, czyli nowy system Android TV 11 i nowe usterki

Kilka dni temu właściciele całego przekroju przystawek smart TV na Androidzie od Nvidii, mogli doświadczyć aktualizacji systemu do najnowszego Androida TV 11. Zieloni przygotowali update nie tylko do ostatnich odsłon Nvidia Shield TV 2019 i Nvidia Shield TV Pro 2019, ale nawet dla pierwotnego modelu z 2015 roku. To daje aż 7 lat wsparcia! Nie znam innego producenta urządzeń smart TV na Androidzie TV (czy obecnie też Google TV) lub nawet smartfonów i tabletów, który pracowałby nad ulepszeniami software tak długi czas.Czyżby rekord w świecie Androida? Możliwe, ale aż tak mocno nie zagłębiałem się w porównanie do długowiecznej konkurencji. Dla Shield TV z 2015 roku, to już 27 aktualizacja systemowa. Wraz z Shield Experience 9.0 użytkownicy otrzymali między innymi poprawki bezpieczeństwa z września 2021 roku, obsługę aptX dla kompatybilnych słuchawek Bluetooth, automatyczne odłączenie sprzętów Bluetooth w trybie uśpienia, opcję zmiany jakości audio, nową klawiaturę Gboard, kolejne ustawienia oszczędzania energii, obsługę przycisku Stadia dla gamepadów z rodziny Xbox, PlayStation i Shield czy poprawki różnych błędów.