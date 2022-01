Microsoft Edge doczeka się integracji z YouTube

Nowość już jest testowana.

Panel Odkrywaj

Wygląda na to, że integracja Edge’a z YouTube bazuje na nadchodzącej integracji z rozwiązaniem RSS feed. RSS to skrót od Really Simple Syndication, czyli wyrażenia oznaczającego „proste odbieranie informacji”. Format RSS feed pozwala użytkownikowi prenumerować treści czy też fragmenty ze stron internetowych.W tej chwili integracja Edge’a z YouTube testowana jest w eksperymentalnej wersji przeglądarki – Microsoft Edge Canary. Każdy może ją pobrać, jednak niestety Microsoft przynajmniej na razie udostępnił nową funkcje tylko wybranym użytkownikom. Możesz zatem chwilowo nie mieć do niej dostępu.Warto wspomnieć, że Microsoft eksperymentuje w swojej internetowej przeglądarce nie tylko z integracją z YouTube, ale i z nowym specjalnym panelem, panelem „Odkrywaj”. Panel ten ma pomóc użytkownikom w dotarciu do stron internetowych podobnych do tej odwiedzonej.Dostęp do panelu „Odkrywaj” będzie można uzyskać za pośrednictwem nowego przycisku umieszczonego obok paska adresowego. Ta funkcja także jest testowana w Microsoft Edge Canary, a dostęp do niej także mają tylko niektóre osoby.Rzecz jasna, przeglądarkę Microsoft Edge możesz pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem. Co sądzisz o zmierzających do niej funkcjach? Myślisz, że będziesz z nich korzystał? Ja nie jestem do nich przekonana.Źródło: Windows Latest , fot. tyt. Canva