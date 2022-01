Wyciek dotyczący Windows 11 22H2. Nadchodzą ogromne zmiany

Pozytywne zmiany.

Windows 11 22H2 - zmiany

Kiedy Microsoft udostępni Windows 11 22H2?

Z początkiem stycznia opisywaliśmy zmiany, jakie mogą nastąpić w aktualizacji Windows 11 22H2 . Pisaliśmy wtedy, że najnowszy system Microsoftu może w końcu zacząć obsługiwać widżety w stylu tych, znanych z Windowsa Vista. Najnowszy wyciek związany z omawianą tu poprawką, znaną także pod nazwą Windows 11 Sun Valley 2 potwierdza, że użytkowników OS-u czeka rewolucja dotycząca widżetów. To świetna wiadomość.Widżety w Windows 11 są... kontrowersyjne. Nie da się wyświetlać ich bezpośrednio na pulpicie, jest ich mało, możliwości ich personalizacji są niewielkie, a firma z Redmond nie pozwala tworzyć je innym deweloperom. Microsoft nie zgarnął wielu pochwał za ten moduł oprogramowania, dlatego też planuje go zmodyfikować.Nowe wytyczne dla deweloperów, które pojawiły się na stronie Microsoftu, potwierdziły, że planowana na ten rok aktualizacja Windows 11 22H2 znacząco ulepszy panel widżetów, między innymi poprzez dodanie obsługi widżetów innych firm. Dokument pomocy sugeruje, że widżety innych firm będą wyłącznie webowe, a Microsoft nie planuje na razie oferować widżetów Win32 lub UWP za pośrednictwem tablicy widżetów. Może się to oczywiście zmienić w przyszłości - i oby tak było.Co ciekawe, wbrew wcześniejszym doniesieniom widżety te mogłyby być instalowane nie tylko poprzez Microsoft Store. Zgodnie z dokumentem, publikowanie widżetów w sklepie Microsoft Store zapewniłoby im po prostu lepszą widoczność, także na tablicy widżetów. Deweloperzy będą mogli jednak opublikować widżety dla Windows 11 za pośrednictwem Sklepu, a proces instalacji będzie taki sam.Microsoft prawdopodobnie już współpracuje z wybranymi deweloperami w zakresie przygotowania i testowania pierwszych widżetów.Microsoft powinien ukończyć prace nad Windows 11 22H2 "Sun Valley 2" do końca lata 2022 roku. Data premiery może zbiegać się z rocznicą wydania Windows 11.Źródło: Microsoft