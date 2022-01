Microsoft Defender bezpieczny? No to patrzcie na to

Luka w Windows 10 ma już 8 lat.

Foldery wyłączone ze skanowana to idealna kryjówka dla malware

Z końcem 2021 roku Windows Defender został ponownie uznany najlepszym antywirusem dla systemów Windows 10 i Windows 11. Ponownie, bowiem darmowy antywirus Microsoftu był najlepiej ocenianym produktem zabezpieczającym także w roku 2020. Nie oznacza to jednak, że dostarczane z systemami Windows oprogramowanie jest wolne od lat. Nieusunięta od kilku lat luka może okazać się groźna dla użytkowników Windows 10 21H1 oraz Windows 10 21H2. Co ciekawe, nie występuje ona w Windows 11.Program Microsoft Defender może wykluczyć ze skanowania określone lokalizacje na komputerze, aby upewnić się, że obszary zawierające ważne informacje nie zostaną przypadkowo uszkodzone przez skanowanie antywirusowe. Wielu graczy wyłącza ze skanowania na przykład te lokalizacje, w których istnieją cracki do pirackich gier. Wyłączenia stosuje się również w niektórych korporacjach, paradoksalnie celem ochrony wrażliwych danych. Istnieją przecież bezpieczne aplikacje, które z różnych powodów programy antywirusowe błędnie identyfikują jako złośliwe oprogramowanie i w ten sposób poddają kwarantannie lub blokują dostęp do komputera.Badacze bezpieczeństwa ostrzegają, że każdy lokalny użytkownik może uzyskać dostęp do listy wyłączonych ze skanowania folderów za pomocą prostej komendyw wierszu polecenia. Jeśli użytkownik systemu na liście wyjątków umieści swoją nazwę użytkownika, może przekazać tym samym cyberprzestępcy przydatne informacje w systemie. Wiedza ta pozwoli im wgrać złośliwe pliki do obszarów komputera, które nie będą skanowane przez oprogramowanie antywirusowe.