WhatsApp już wkrótce wprowadzi reakcje na wiadomości

W końcu…

Reakcje na wiadomości już wkrótce w WhatsApp

Jak widać na tym zrzucie ekranu, można teraz zarządzać, kiedy powinno się otrzymywać powiadomienia o reakcjach, dla poszczególnych czatów i grup, oraz jaki dźwięk ma być odtwarzany po otrzymaniu tych powiadomień. Niestety, nadal nie jest możliwe, aby reagować na wiadomości, ale fakt, że jest możliwe do zarządzania tymi ustawieniami sugeruje, że reakcje wiadomości będą dostępne już wkrótce.

WhatsApp rozpoczął testy systemu pozwalającego reagować na wiadomości. Tak przynajmniej wynika z najnowszych odkryć w wersji beta aplikacji na iOS, gdzie w ustawieniach odnaleziono nowe opcje powiadomień. Na razie nie pojawiły się jednak szczegóły nadchodzącej funkcji.Dosyć często usłyszeć możemy o nowościach nadchodzących do komunikatora WhatsApp . Prawda jest jednak taka, że deweloperzy z firmy Meta testują większość funkcji przez naprawdę długi czas. Realny proces ich wprowadzania ciągnie się więc całymi miesiącami. Wszystko wskazuje na to, iż z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia w przypadku tytułowej opcji.Osoby odpowiedzialne za serwis WABetaInfo poinformowały o pewnym odkryciu w wersji beta WhatsApp na system iOS. Jak się okazuje, sekcja „Powiadomienia” w ustawieniach zyskała nowy przełącznik nazwany „Powiadomienia reakcji”. Chyba nie trzeba nic dodawać – już wkrótce użytkownicy otrzymają możliwość reagowania na wiadomości za pomocą wybranych emotikon.Trzeba przyznać, że, która w innych komunikatorach spółki Meta jest dostępna od lat. Warto przy okazji wspomnieć, iż na razie nie zdecydowano się na implementację systemu reakcji, a wyłącznie kilku ustawień z nim powiązanych.Możemy wywnioskować jednak, że. Trudno jednak o jakiekolwiek szczegóły. Redakcja WABetaInfo w następujący sposób komentuje sprawę:Użytkownikom aplikacji WhatsApp nie pozostaje więc nic innego jak uzbrojenie się w cierpliwość i oczekiwanie na kolejne aktualizacje dotyczące kwestii wprowadzenia reakcji. Nie da się bowiem ukryć, że mówimy o dosyć wyczekiwanej funkcji.Źródło: WABetaInfo / Foto. WhatsApp