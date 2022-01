Apple mówi dość aktualizacjom iOS 14. Zachęca do przesiadki na iOS 15

Gigant zmienił swoje podejście do systemu.

Apple chce, żebyś zainstalował iOS 15

Gdy Apple udostępniło najnowsze wydanie systemu iOS – iOS 15, przyjęło politykę, która spodobała się wielu użytkownikom. Otóż, firma nie zmuszała w żaden sposób do jego instalacji. Zdecydowała się wspierać jednocześnie iOS 14, wypuszczając dla niego poprawki związane z bezpieczeństwem. Niestety, wygląda na to, że polityka ta została już zmieniona.Przy okazji premiery iOS w wersji 15.2.1 okazało się, że Apple najwyraźniej powiedziało dość dalszym aktualizacjom iOS 14. W październiku minionego roku system otrzymał aktualizację 14.8.1, która między innymi naprawiła błąd ułatwiający złośliwym aplikacjom zdobywanie podwyższonych uprawnień, jednak już teraz pobranie jej na urządzenia z iOS 14.8 lub starszą wersją systemu nie jest możliwe.Niestety, każdy posiadacz iPhone’a nowszego niż iPhone 6 i 6 Plus, jeżeli chce zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w zasadzie musi już dokonać instalacji iOS 15. Jak można się domyślić, mało komu spodobało się to, w jaki sposób Apple postanowiło nagle „zachęcić” użytkowników do przesiadki na iOS 15. Warto jednak wspomnieć, że łatki bezpieczeństwa wciąż będą otrzymywać smartfony smartfony starsze niż iPhone SE (1. generacji), 6s i 6s Plus, gdyż te nie mogą zostać zaktualizowane do iOS 15.