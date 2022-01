Windows 10 za darmo? To wciąż możliwe

I bardzo łatwe.

Windows 10 za darmo

Jak ulepszyć Windows 7 lub Windows 8 do Windows 10?

W 2022 roku Microsoft będzie informował przede wszystkim o aktualizacjach udostępnianych dla systemu Windows 11. Według najnowszych statystyk z tego właśnie oprogramowania korzystało w grudniu około 10% użytkowników komputerów osobistych, a odsetek ten stopniowo rośnie. Mimo możliwości dokonania bezpłatnego ulepszenia wiele osób preferuje pozostanie przy "dziesiątce", czy to ze względu na przyzwyczajenie, czy też nieufność do nowego OS-u. Ba, zaskakująco spore grono posiadaczy PC-tów wciąż tkwi na Windows 7 i Windows 8.1, nie wiedząc nawet, że nadal może za darmo przejść na Windows 10. Jak to zrobić?Oficjalnie program umożliwiający bezpłatne ulepszenie oryginalnych systemów Windows 7 i Windows 8/8.1 do Windows 10 zakończono 29 lipca 2016 roku. De facto nadal działa, a Microsoft przymyka oko na to, że użytkownicy z niego korzystają. Dlaczego? To proste: gigantowi zależy na tym, aby jak najwięcej osób użytkowało jak najnowsze oprogramowanie. Taka sytuacja występuje od czasów Windows 95, który akceptował wiele numerów seryjnych, w tym słynny 111-1111111 W ubiegłym roku przedstawiciel Microsoftu w odpowiedzi na pytanie jednego z internautów odparł z rozbrajającą szczerością, iż darmowa aktualizacja nadal działa. "Od lat używam systemu Windows 8.1 i powiedziano mi, że mogę bezpłatnie zaktualizować system do systemu Windows 10. Czy to możliwe i jak to zrobić?" - brzmiało zadane pytanie. "Tak, możesz to zrobić" - odparł pracownik giganta z Redmond w komentarzu, który został później usunięty.Będziesz potrzebował programu Windows Media Creation Tool , który pobierzesz na przykład z poziomu naszej bazy oprogramowania. Upewnij się, że sterowniki w systemie są aktualne, a płyta główna ma zaktualizowany BIOS. Oczywiście potrzebujesz też oryginalnego systemu Windows 7 lub Windows 8.1.Po uruchomieniu aplikacji wybierz opcję "uaktualnij ten komputer teraz", a następnie określ, czy chcesz zachować swoje pliki, czy też dysk ma zostać wyczyszczony. Na wszelki wypadek zalecamy zrobienie kopii zapasowej wszystkich niezbędnych danych.