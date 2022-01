5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #270]

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 9,99 zł-799,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Where's Samantha?

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 19,99 zł za element / Android: 7.1 i nowsze

Quento Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 10,99 zł za element / Android: 4.1 i nowsze

Minimalistyczny tytuł dla miłośników zagadek matematycznych. Nasze zadanie to ułożenie równania z podanych liczb, aby osiągnąć wyświetlony u góry ekranu wynik. Rosnący poziom trudności sprawia, że płynna rozgrywka wymaga sporo skupienia. Możliwe jest również granie dla przyjemności w trybie zen - bez presji punktów. Grać możemy za darmo, a za jednorazową opłatę otrzymamy dostęp do najtrudniejszych zadań.



Minimalistyczny tytuł dla miłośników zagadek matematycznych. Nasze zadanie to ułożenie równania z podanych liczb, aby osiągnąć wyświetlony u góry ekranu wynik. Rosnący poziom trudności sprawia, że płynna rozgrywka wymaga sporo skupienia. Możliwe jest również granie dla przyjemności w trybie zen - bez presji punktów. Grać możemy za darmo, a za jednorazową opłatę otrzymamy dostęp do najtrudniejszych zadań.

Oryginalna gra platformowa pełna łamigłówek. Wyróżnia się wciągająca fabułą, którą odkrywamy podczas przechodzenia kolejnych poziomów oraz artystyczną oprawą graficzną. Do naszej dyspozycji jest kilkadziesiąt poziomów. Sterowanie nie jest skomplikowane, ale same stawiane przed naszą postacią zadania i przeszkody wymagają zastanowienia i kilku prób.Dostęp do części poziomów wymaga wykupienia pełnej wersji gry.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!