Top Drives - świetne wyścigi bez… kierowania (recenzja gry)

Wciągająca gra dla fanów motoryzacji.





Top Drives – wyścigowa gra karciana

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 1,79 zł-449,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Miłośnicy samochodów mają w czym wybierać jeśli chodzi o gry na smartfony. Od rozbudowanych symulatorów, przez dynamiczne wyścigi, aż po zabawne zręcznościówki. Okazuje się, że swoich sił mogą próbować również w tytułach… karcianych.Top Drives to świetnie wykonana gra tego typu. Mamy tu do czynienia z kolekcjonowaniem kart z samochodami i pojedynkami z innymi graczami w różnych konkurencjach. Nie sterujemy zatem naszym pojazdem, ale nie znaczy to, że gra jest nudna. Wręcz przeciwnie.Do naszej dyspozycji jest kilka trybów rozgrywki - możemy przechodzić kolejne poziomy w trybie single player lub mierzyć się z innymi podczas wydarzeń specjalnych. Za każdym razem naszym zadaniem jest wybranie samochodów do poszczególnych wyścigów. Musimy brać pod uwagę konkurencję, rodzaj nawierzchni itp. Następnie pozostaje nam oglądać symulację (w przyspieszonym tempie). Jest to zaskakująco wciągająca i emocjonująca część - szczególnie jeśli losy danego wyścigu rozstrzygają się na ostatniej prostej.Nie zabrakło oczywiście całej otoczki związanej z zarządzaniem garażem. Kupujemy i sprzedajemy karty, ulepszamy samochody itd. Gra może pochwalić się ponad 1900 licencjonowanych samochodów z całego świata. Reklamy nie przytłaczają, a mikropłatności nie są niezbędne do wciągającej zabawy.Minusy? Jedyne, do czego można się przyczepić to interfejs, który mógłby nieco bardziej pasować do ekranów smartfonów (większe przyciski itp.).Top Drives to świetnie wykonana gra dla fanów motoryzacji. Okazuje się, że nie trzeba sterować samochodem podczas wyścigu, by mieć z tego sporo frajdy. Polecam.