YouTube testuje „inteligentne pobieranie” filmów. Niektórym się nie spodoba

Na czym polega nowość?





YouTube z kolejną funkcją Premium

Źródło: YouTube

YouTube rozpoczęło testy nowej funkcji, która została nazwana jako „inteligentne pobieranie”. Polega ona na automatycznym zasysaniu polecanych materiałów w momencie aktywnego połączenia z siecią Wi-Fi. Na razie dostęp do opcji ma wyłącznie garstka użytkowników na terenie Europy.Nie da się ukryć, że YouTube coraz bardziej chce, by ludzie korzystali z dobrodziejstw oferowanych przez abonament Premium. Mobilna aplikacja regularnie wzbogaca się o funkcje, które niejako zwiększają atrakcyjność subskrypcji. Jak się okazuje, już wkrótce doczekamy się kolejnej z nich – trudno jednak nazwać ją totalną nowością. Dlaczego?Jeśli korzystacie z platformy YouTube Music, to zapewne kojarzyciedostępne od dłuższego czasu. Rozwiązanie to pozwala na słuchanie polecanych piosenek bez aktywnego połączenia z internetem, gdyż część z nich została już automatycznie pobrana gdy użytkownik znajdował się w zasięgu sieci Wi-Fi.Dokładnie ta funkcja już wkrótce pojawi się standardowej wersji YouTube. Część osób opłacających Premium otrzymało powiadomienie informujące o możliwości dołączenia do eksperymentu. Aktywowanie opcjonalnej nowości sprawi, że do pamięci urządzenia będą. Tygodniowy limit ściągniętych materiałów wynosi 20.Tego typu opcja zapewne przypadnie do gustu osobom, które często podróżują i niekoniecznie mają wtedy dostęp do internetu. Całe szczęście nie trzeba z niej korzystać i obawiać się o nagłe zapełnienie pamięci smartfona niepotrzebnymi danymi.Nie wiadomo, kiedy YouTube zdecyduje się na rozszerzenie zasięgu opisanej wyżej funkcjonalności. Na razie trwają jej testy, lecz debiutu możemy spodziewać się zapewne stosunkowo niedługo. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość.Źródło: 9to5google / Foto. YouTube