Korzystasz z Ubera? Możesz wesprzeć WOŚP, zobacz jak

Przekaż 5 złotych z każdego przejazdu.



Jeździj Uberem, wspieraj WOŚP

30. Finał WOŚP zagra już 30 stycznia 2022 roku. Tym razem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierała będzie pieniądze dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Jak co roku fundacji założonej przez Jerzego Owsiaka środki pomaga zbierać wiele różnych podmiotów. Obecnie trwają na przykład interesujące aukcje Allegro WOŚP , a jakiś czas temu zakończył się NVIDIA Charity Stream . Warto pamiętać o tym, że WOŚP można pomóc także korzystając z usług Ubera.Dziś zawożąc swój samochód do mechanika musiałem skorzystać z którejś z popularnych aplikacji do zamawiania przejazdów. Na smartfonie zainstalowane mam apki FREE NOW, Bolt oraz Uber - zawsze wybieram tą oferującą najtańszą podróż i najszybszy czas przyjazdu. Padło na Ubera i nawet dobrze, bo dzięki temu zauważyłem coś, czym mogę się z Wami podzielić.