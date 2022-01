Randki wideo nie spodobały się użytkownikom Facebooka. To koniec Sparked

Koncept wydawał się ciekawy.





Sparked zniknie pod koniec stycznia

Źródło: Meta

Zaczęliśmy budować Sparked pod koniec 2020 roku, aby pomóc ludziom znaleźć miłość poprzez doświadczenie zakorzenione w życzliwości. Od tego czasu, dzięki regularnemu wkładowi i informacji zwrotnej od Was, poprawiliśmy się tam, gdzie mogliśmy, mnóstwo się nauczyliśmy i stworzyliśmy połączenia między ludźmi. Jak wiele dobrych pomysłów - niektóre startują, a inne, jak Sparked, muszą dobiec końca.

Meta poinformowała o końcu aplikacji Sparked, która umożliwiała szybkie randkowanie wideo. Testy usługi rozpoczęły się w 2021 roku i wszystko wskazuje na to, że użytkownicy wykazali nią nikłe zainteresowanie - jej serwery zostaną zamknięte 20 stycznia.New Product Experimentation to specjalny zespół opracowujący eksperymentalne aplikacje dla firmy Meta. Większość publikowanych projektów nie wiedzie jednak zbyt długiego życia – głównie ze względu na zbyt niską popularność testowanych funkcji wśród konsumentów. Wyjątkiem od reguły nie jest tytułowa usługa, która wytrzymała na rynku tylko nieco ponad pół roku.Mowa oczywiście o Sparked – przedsięwzięciu podchodzącym do internetowego randkowania w dosyć oryginalny sposób. Użytkownicy mogli umawiać się tam na. Jeśli atmosfera była w porządku, to nic nie stało na przeszkodzie, by zorganizować kolejne – tym razem dłuższe, bo 10 minutowe – spotkanie. Dopiero potem odblokowywała się opcja udostępnienia profilu na Facebooku i próba nawiązania głębszej relacji.Deweloperzy próbowali nawet tworzyć specjalne wydarzenia integrujące osoby z tego samego miasta, w podobnym wieku czy orientacji. Wygląda jednak na to, że mało komu taki koncept się spodobał. Meta rozesłała właśnie wiadomości e-mail do użytkowników z informacją, żeJak możemy wyczytać w oświadczeniu:Jest to przewidywalny los aplikacji od zespołu NPE. Na ten moment istnieją trzy działające aplikacje od tych deweloperów – jedna z nich także wkrótce zostanie zamknięta. Warto jednak mieć na uwadze, że niektóre funkcje z eksperymentalnych przedsięwzięć mogą prędzej czy później znaleźć się w głównych platformach firmy Meta.Źródło: TechCrunch