Instagram testuje pionowe Stories działające niemalże jak TikTok

Przyjmie się?





Instagram wciąż testuje zmianę sposobu przeglądania Stories. Już wkrótce użytkownicy będą mogli przewijać wertykalne zdjęcia i filmy dokładnie w taki sam sposób, jak ma to miejsce na platformie TikTok. Pierwsza wzmianka o tej nowości pojawiła się już na początku ubiegłego roku.



Instagram wprowadzi niedługo zmiany w Stories

Nie da się ukryć, że format Stories okazał się dla Instagrama strzałem w dziesiątkę. Podobnego sukcesu nie udało się jeszcze odnieść jakiejkolwiek innej platformie – nie dziwi więc, że firma Meta regularnie stara się udoskonalać tę sekcję. Jak się okazuje, już niedługo internauci będą świadkami ogromnej zmiany w jej obrębie. O co dokładnie chodzi?



Jeszcze na początku 2021 roku byliśmy świadkami oficjalnego potwierdzenia, że Instagram pracuje nad udostępnieniem możliwości wertykalnego przewijania postów opublikowanych za pośrednictwem Stories. Teraz odbywa się to w sposób horyzontalny i należy tapnąć (lub przesunąć) w lewą lub prawą stronę interfejsu. Nie doczekaliśmy się jednak wtedy nawet zrzutu ekranu bądź nagrania prezentującego nowość.



Instagram is testing a vertical swipe stories feed in Turkey



h/t @yousufortaccom pic.twitter.com/KdJa9CTnTl — Matt Navarra (@MattNavarra) January 12, 2022 Instagram wciąż testuje zmianę sposobu przeglądania Stories. Już wkrótce użytkownicy będą mogli przewijać wertykalne zdjęcia i filmy dokładnie w taki sam sposób, jak ma to miejsce na platformie TikTok. Pierwsza wzmianka o tej nowości pojawiła się już na początku ubiegłego roku.Nie da się ukryć, że format Stories okazał się dla Instagrama strzałem w dziesiątkę. Podobnego sukcesu nie udało się jeszcze odnieść jakiejkolwiek innej platformie – nie dziwi więc, że firma Meta regularnie stara się udoskonalać tę sekcję. Jak się okazuje, już niedługo internauci będą świadkami ogromnej zmiany w jej obrębie. O co dokładnie chodzi?Jeszcze na początku 2021 roku byliśmy świadkami oficjalnego potwierdzenia, że Instagram pracuje nad udostępnieniemopublikowanych za pośrednictwem Stories. Teraz odbywa się to w sposób horyzontalny i należy tapnąć (lub przesunąć) w lewą lub prawą stronę interfejsu. Nie doczekaliśmy się jednak wtedy nawet zrzutu ekranu bądź nagrania prezentującego nowość.

Właśnie się to zmieniło. Matt Navara – popularny insider – poinformował właśnie o rozpoczętych przez Instagram testach sposobu przeglądania Stories rodem z TikToka. Opublikował nawet nagranie ukazujące na jakiej zasadzie będzie się to wszystko odbywać. Trzeba przyznać, że tego typu rozwiązanie może przypaść do gustu użytkowników.



Przesuwanie w górę i w dół to już dosyć popularny koncept przeglądania treści i nic dziwnego, iż Instagram stara się podążać za trendami. Nie wiadomo jednak nic na temat terminu wprowadzenia zmian. Trwają już jednak ich zakrojone testy, więc zapewne wkrótce doczekamy się dalszych szczegółów. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość.



Źródło: Twitter / Foto. Instagram