Windows 11 Build 22533 z nowymi wyskakującymi suwakami

Idzie nowe.

Windows 11 Build 22533 z nowymi suwakami

Jak pobrać Windows 11 Build 22533?

Każdy nowy build dostępny w kanale deweloperskim programu Windows Insider dostarcza nam wszystkim nowych informacji na temat funkcji, które w przyszłości mogą trafić do systemu operacyjnego Windows 11. Ostatnio wwprowadzono na przykład nowe menu Alt+Tab . Udostępnione właśnie nowsze wydaniezaskakuje innym novum, unowocześniającym interfejs najnowszego OS-u Microsoftu.Windows 11 Insider Preview 22533 (rs_prerelease) to wersja preview systemu, która debiutuje tak naprawdę z jedną istotną zmianą względem kompilacji, o jakiej pisaliśmy kilka dni temu. Testerzy mogą w niej zapoznać się z nowoczesnymi wyskakującymi okienkami, czyli tzw. "flyoutami", które wywoływane są na przykład regulowaniem głośności lub jasności ekranu z poziomu systemu.Suwaki są dostosowane zarówno do trybu jasnego i ciemnego i pomimo, że nie wydają się zmianą rewolucyjną, to są z pewnością modyfikacją wpływającą na ogólne wrażenia z korzystania z oprogramowania. Nowe suwaczki to także doskonały dowód na to, że firma z Redmond chce prezentować zmiany etapami, by zebrać jak najbardziej szczegółowe opinie na temat każdej, nawet najdrobniejszej funkcji.W Windows 11 Build 22533 Microsoft przywrócił przy okazji pozycję widgetów do wyjściowej na pasku zadań.Kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start i wybierz Ustawienia.Otwórz sekcję Aktualizacja i zabezpieczenia, a następnie zakładkę "Niejawny program testów systemu Windows".Połącz swoje konto Microsoft zarejestrowane w programie Windows Insider. Kliknij przycisk "Rozpocznij".Wybierz właściwy kanał. W przypadku chęci przetestowania opisywanej tu wersji Windows 11 wybierz kanał dla deweloperów.Zrestartuj komputer.Odwiedź ponownie Windows Update w poszukiwaniu aktualizacji Windows 11 Build 22533.Źródło: Microsoft, mat. własny