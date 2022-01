Plitch to legalny sposób na czitowanie w ponad 3000 gier

Niewinne oszustwa, którymi nikogo nie wkurzycie.



Kody i trainery do gier to coś, co swoją złotą erę przeżywało w latach 90' XX wieku oraz z samym początkiem XXI wieku. Z czasem gracze odeszli od stosowania "czitów" i wszelkiej maści trainerów, które stały się swojego rodzaju tematem tabu, kojarzącym się przede wszystkim z nieuczciwością w grach online. Stało się tak z prostego powodu: upowszechnienie się szybkich, stałych łączy internetowych skutkowało boomem na gry wieloosobowe, gdzie z oczywistych względów czitowanie nie jest mile widziane. Temat korzystania z cheatów chce odczarować Plitch. To aplikacja ułatwiająca granie na własnych zasadach.



Plitch - co to jest?

"Skorzystanie z ułatwień może okazać się kluczem do dobrej zabawy, na twoich zasadach. Cheatować można na wiele sposobów, my jednak chcielibyśmy przedstawić narzędzie - PLITCH - które w legalny sposób pozwala na dopasowywanie warunków rozgrywki w tytułach dla pojedynczego gracza" - czytamy w komunikacie prasowym.



Plitch to narzędzie instalowane na komputerze, które umożliwia wygodne... wpływanie na zasady gry w ponad 3000 tytułach, oferując ponad 41 tysięcy kodów. Jednocześnie Plitch nie jest czymś, z czym walczą twórcy gier. Wręcz przeciwnie. Narzędzie stworzone przez firmę MegaDev według zapewnień twórców nie ingeruje w kod źródłowy żadnej z gier. Nie psuje też zabawy innym, gdyż można z niego korzystać wyłącznie w grach dla jednego gracza.