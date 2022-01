Microsoft Defender czekają duże zmiany – przy okazji wyjścia poza Windows

Defender zmierza na Androida, iOS i macOS.

Microsoft Defender także dla Androida, iOS i macOS

Wielu użytkowników komputerów z Windows 10 i Windows 11 instaluje na nich programy antywirusowe. Moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie, a to dlatego, że systemy te posiadają własny, wbudowany antywirus – Microsoft Defender. Microsoft Defender naprawdę świetnie radzi sobie z odpieraniem zagrożeń, a jednocześnie nie uprzykrza życia użytkowników, co udowadniają liczne raporty . Teraz Microsoft pracuje nad tym, aby udostępnić go na innych platformach.Właściwie, na wybranych platformach innych niż systemy Windows, takich jak Android, można już uzyskać dostęp do programu Microsoft Defender. Niemniej, z opcji tej skorzystać mogą jedynie klienci korporacyjni. W ramach projektu o nazwie kodowej „Gibraltar” z myślą o urządzeniach z Androidem, iOS i macOS Microsoft tworzy jednak Defendera przeznaczonego do użytku domowego, który będzie darmowy dla wszystkich. Przy okazji jego debiutu Defender doczeka się też zupełnie nowego wydania w Windows 11.W zasadzie, nowy Defender dla Windows 11 , o którym mówi się już co najmniej od listopada, jest kluczowym elementem projektu Gibraltar. Na każdej platformie aplikacja ma bowiem stanowić swoiste centrum, które pozwoli monitorować bezpieczeństwo wszystkich urządzeń, na których Defender został zainstalowany. Ba, hub ten ma nawet pozwalać na dodawanie do niego kolejnych osób (na przykład członków rodziny), poprzez link z zaproszeniem. Jego częścią ma być też opcja kontroli rodzicielskiej.To, że nowy Defender ma być wieloplatformową usługą, potwierdza jego wersja poglądowa, której strona pojawiła się w Microsoft Store . Możliwe jest nawet pobranie tej wersji poglądowej i zainstalowanie jej na Windows 11, jednakże zalogować się mogą do niej tylko Ci użytkownicy, którzy zostali wybrani przez Microsoft do udziału w jej testach.