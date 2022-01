Microsoft zmieni skrót Alt + Tab. Jak będzie teraz działać?

W Windows 11.





Alt + Tab doczeka się zmiany?





fot. Brandon Le Blanc / Microsoft

Microsoft rozpoczął testowanie nowej, istotnej zmiany w systemie Windows 11. Tym razem amerykańska firma wzięła się za rzecz, którą niemal na pewno doceni wielu użytkowników. Konkretniej chodzi o znany i lubiany skrót Alt + Tab.Według zmian odkrytych w najnowszym wydaniu Windows Insider Dev Channel, korzystanie ze wspomnianego skrótu nie będzie działało już w opcji pełnoekranowej.Według Microsoftu, świeżo testowane zmiany są obecnie eksperymentem prowadzonym w przypadku wybranych użytkowników. Wprowadzenie nowego sposobu działania skrótu Alt + Tab ma pozwolić na przejście do innej aplikacji bez konieczności oglądania rozmycia na niemal całym wyświetlaczu urządzenia.Nie ma co się dziwić, że tego typu efekt rozpraszał niektóre osoby - mógł (i zazwyczaj tak robi) on ukrywać otwartą aplikację i treść znajdującą się na ekranie. Nowe środowisko proponowane przez Microsoft oraz działanie samego, popularnego skrótu wydaje się znacznie bardziej przyjazne i przede wszystkim “czystsze”, a także wygodniejsze. Alt + Tab w nowej wersji nie rozmywa ekranu i pokazuje wszystkie otwarte aplikacje na cienkim pasku.Microsoft obecnie zbiera wszystkie opinie od użytkowników dotyczące działania nowego skrótu. Firma chce dowiedzieć się, jak nowa funkcjonalność wpływa na korzystanie z samego oprogramowania. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowa wersja Alt + Tab trafi do pełnoprawnej, stabilnej wersji Windows 11.Na ten moment zmiany są dostępne jedynie w środowisku deweloperskim.Czy to koniec zmian w Windows 11? Zdecydowanie nie . Najnowsze pogłoski mówią również o tym, iż Microsoft przygotowuje się do oczyszczenia i zoptymalizowania trybu ciemnego dla Windows 11, a także przeprojektowaniu funkcji widżetów.W 2022 roku Microsoft będzie interesował się także sprzętami działającymi pod kontrolą układów z architekturą ARM. Co wyjdzie z tych wszystkich zmian? Zobaczymy.Źródło: Twitter / fot. Windows - Unsplash