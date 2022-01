Signal bez CEO. Tymczasowo zastąpił go... współzałożyciel WhatsAppa

Nietypowe roszady.





Signal już niedługo z nowym CEO

It's a new year! I've decided it's a good time to replace myself as the CEO of Signal: https://t.co/oX6yLebDhh — Moxie Marlinspike (@moxie) January 10, 2022

Moxie Marlinspike, założyciel komunikatora Signal, ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego. Na swoje miejsce powołał tymczasowego zastępcę, którym został Brian Acton – osoba, bez której nie powstałby WhatsApp. Będzie on wykonywał obowiązki CEO do momentu znalezienia osoby chcącej podjąć się tego wyzwania na stałe. Signal to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych komunikatorów dostępnych na rynku. Jest on także przez wielu uznawany jako „oazę prywatności”. Nie tak dawno podobne słowa padły również od osób odpowiedzialnych za aplikację przy okazji krytyki Telegramu . Jak się okazuje, właśnie nastąpiły dosyć nietypowe roszady w kadrze kierowniczej usługi.Stanowisko dyrektora generalnego opuścił bowiem– osoba będąca jednocześnie pomysłodawcą, jak i założycielem Signal. Swoją decyzję tłumaczy stabilnością pozycji komunikatora na rynku i pewnością siebie jeśli chodzi o podjęcie dalszych kroków rozwoju. Na razie jednak pozostanie jeszcze w kadrze kierowniczej – przynajmniej do momentu, kiedy nie znajdzie kompetentnej osoby chcącej zostać CEO na stałe.