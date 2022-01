WhatsApp pozwoli na odsłuchanie wiadomości głosowej nawet po wyjściu z czatu

Przydatne usprawnienia.





WhatsApp ulepsza system wiadomości głosowych

Źródło: WABetaInfo

WhatsApp testuje przydatną funkcję umożliwiającą odsłuchanie wiadomości głosowej bez konieczności przebywania wewnątrz czatu, na którym została wysłana. Tego typu usprawnienie przyda się szczególnie w przypadku długich „głosówek” – użytkownik wciąż będzie mógł bowiem bez problemów poruszać się wewnątrz aplikacji.Jeśli na bieżąco śledzicie rozwój aplikacji WhatsApp , to z pewnością dostrzegliście dosyć ciekawe zjawisko. Ostatnimi czasy deweloperzy skupili się niemalże wyłącznie na rozwoju systemu znikających wiadomości oraz wiadomości głosowych . Oczywiście w między czasie pojawiły się inne drobne zmiany, lecz priorytet widocznie nastawiony jest na te dwa segmenty.Jak informuje portal WABetaInfo, w fazie testów znajduje się kolejne interesujące usprawnienie. Jeśli uruchomicie wiadomość głosową od znajomego, to już niedługo. Dostrzeżono bowiem specjalny odtwarzacz wyświetlający się po wyjściu z konwersacji.Widoczny będzie na samej górze interfejsu ipozwalające na chociażby wstrzymanie odtwarzania oraz przejścia z powrotem do czatu skąd została wysłana wiadomość. Dodatkowo pojawi się opcja zupełnego wyłączenia odtwarzacza. Nie da się ukryć, że tego typu funkcja prezentuje się naprawdę świetnie – zwłaszcza jeśli chodzi o długie „głosówki”.Użytkownik otrzyma opcję przeglądania w międzyczasie innych konwersacji czy pisania ze swoimi kontaktami, co wydaje się naprawdę wygodne. Nie wiadomo jednak nic o dacie wdrożenia funkcji do publicznej wersji aplikacji WhatsApp. Wciąż znajduje się ona w fazie rozwoju i jedyne co pozostaje użytkownikom to uzbrojenie się w cierpliwość i oczekiwanie na oficjalne oświadczenie deweloperów.Źródło: WABetaInfo / Foto. WhatsApp