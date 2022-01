Styczniowa aktualizacja Windows 11 już w sieci

Powinieneś ją pobrać.

Windows 11 KB5009566

2022-01 Aktualizacja zbiorcza dla systemu Windows 11 dla systemów opartych na architekturze x64 (KB5009566)

Microsoft równolegle udostępnił aktualizacje dla dwóch swoich systemów operacyjnych. W drugi wtorek miesiąca w ramach cyklu Patch Tuesday pojawiły się aktualizacje KB5009543 dla Windows 10 oraz KB5009566 dla Windows 11 . Nowe wydanie poprawek dla Windows 11 to przede wszystkim usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa i drobne ulepszenia niektórych funkcji.Po przejściu do Windows Update w swoim systemie powinieneś zobaczyć komunikat o dostępności stosownej paczki.Jeśli nie zainstalowałeś ostatniej aktualizacji bezpieczeństwa, w wydaniu ze stycznia 2022 roku dostrzeżesz w swoim OS-ie nowe emoji . Grafiki wykonane w duchu Fluent Design widnieją w panelu emoji, aktywowanym kombinacją klawiszy. Do tej pory zoptymalizowano przede wszystkim ikony dotyczące wyrażania nastroju. Jest nawet uśmiechnięty Pan Spinacz!Dziennik zmian opublikowany przez Microsoft jest dość ubogi w inne detale odnośnie wprowadzonych zmian. Wiemy, że wdrożono poprawki bezpieczeństwa i podobnie jak w przypadku aktualizacji dla Windows 10 usunięto problem dotyczący japońskich edytorów IME (Input Method Editor).Jeżeli z jakiegoś powodu łatka KB5009566 nie widnieje u Ciebie w Windows Update, możesz pobrać ją ręcznie z katalogu aktualizacji Microsoftu.Źródło: mat. własny