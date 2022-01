Styczniowa aktualizacja Windows 10 udostępniona

W Windows Update lub bezpośrednio.

Windows 10 KB5009543

2022-01 Aktualizacja zbiorcza dla systemu Windows 10 Version 21H2 dla systemów opartych na architekturze x64 (KB5009543)

2022-01 Aktualizacja zbiorcza dla systemu Windows 10 Version 21H1 dla systemów opartych na architekturze x64 (KB5009543)

Spójrz w kalendarz i powiedz, jaką datę widzisz. W chwili pisania niniejszego wpisu jest 12 stycznia 2022 roku, środa. To oznacza, że wczoraj udostępniona została styczniowa aktualizacja Windows 10 , dystrybuowana pod postacią poprawki KB5009543. Otrzymali ją użytkownicy systemów Windows 10 21H2 oraz 21H1. Jeśli z jakiegoś powodu jej nie otrzymałeś, bądź spokojny, pomożemy.KB5009543 to poprawka bezpieczeństwa, która zawiera opcjonalną aktualizację zbiorczą z zeszłego miesiąca. Aktualizacja wydana w ramach cyklu Patch Tuesday nie zawiera żadnych ogólnych ulepszeń ani poprawek niezwiązanych bezpośrednio z bezpieczeństwem. Wszystko przez to, iż w grudniu nie było wydania poprawki "C" ze względu na sezon świąteczny.W witrynie Windows Update powinieneś zobaczyć dziś:lub