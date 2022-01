Sterownik NVIDIA z genialnym ulepszeniem. Wyższa jakość, więcej klatek w grach

Rewelacyjna zmiana na trudne czasy.

Inne zmiany w sterowniku z 14 stycznia

Pobierz nowy sterownik graficzny NVIDIA

Źródło: NVIDIAW przytoczonym wyżej przykładzie zademonstrowano wydajność na przykładzie Prey z 2017 roku, używając najpierw DSR do downsamplowania z 4K do 1080p, a następnie DLDSR do downsamplingu z 1620p do 1080p. Zrzuty ekranu 4K i 1620p wyglądają podobnie, ale 1620p ma przewagę 40 klatek na sekundę, osiągając prawie tę samą liczbę klatek na sekundę, co oryginalny obraz 1080p.W przeciwieństwie do DLSS, które programiści muszą ręcznie zaimplementować w każdej grze, DLDSR będzie działać w większości gier. Ta funkcja powinna pojawić się w panelu sterowania NVIDIA jako opcja w ustawieniach 3D.Sterownik będzie zawierał optymalizacje dla God of War (obsługującej DLSS i NVIDIA Reflex), Rainbow Six: Extraction (obsługa technik DLSS oraz Reflex) oraz usprawnienia dla Hitman 3, The Anacrusis, GRIT oraz Monster Hunter: Rise. Dodano również obsługę kolejnych ośmiu monitorów zgodnych z techniką G-SYNC.Najnowszą wersję sterownika dla kart graficznych NVIDIA pobierzecie z naszej bazy oprogramowania. Możecie to zrobić także za pośrednictwem oprogramowania NVIDIA GeForce Experience, z którego korzystanie polecamy każdemu bez wyjątku. Linki do sterownika oraz aplikacji znajdują się poniżej. Pamiętajcie, że opisywany sterownik będzie dostępny 14 stycznia.Źródło: NVIDIA