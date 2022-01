Spotify otrzyma streaming HiFi, ale wciąż nie wiadomo kiedy

Super…





Spotify nie jest gotowe na prowadzenie streamingu HiFi

Źródło: Spotify

Zdajemy sobie sprawę, że cenisz sobie jakość dźwięku. Jesteśmy tego samego zdania i cieszymy się, że wkrótce subskrybenci Premium będą mieli możliwość skorzystania ze Spotify HiFi. Nie jesteśmy jednak jeszcze w stanie zdradzić szczegółów dotyczących chociażby harmonogramu.

Spotify potwierdziło, że wciąż trwają pracę nad opcją strumieniowania muzyki w bezstratnej jakości HiFi. Niezbyt pozytywną wiadomością jest jednak to, iż deweloperzy nadal nie są w stanie stwierdzić, kiedy będą gotowi udostępnić nowość użytkownikom – ma się to stać „wkrótce”.Możliwość słuchania cyfrowej muzyki bez utraty jakości to marzenie wielu konsumentów Spotify . Zapewne mnóstwo ludzi ucieszyłoby się z opcji odsłuchania klasyków czy swoich ulubionych utworów w wyższej częstotliwości. Jak się okazuje, niestety nie stanie się to tak prędko. Tak przynajmniej wynika z najnowszego oświadczenia firmy.Przedstawiciele platformy jeszcze w ubiegłym roku potwierdzili, że streaming w jakości HiFi pojawi się maksymalnie pod koniec 2021 roku., więc część osób zaczęła domagać się wyjaśnień i wskazania konkretnego terminu. Frustracja nie bierze się bowiem znikąd, bowiem testy bezstratnego strumieniowania trwają od… czterech lat.Wtedy też niektórzy amerykańscy subskrybenci otrzymali. Teraz doczekaliśmy się kolejnego przełożenia terminu globalnego wdrożenia streamingu HiFi. Jak bowiem stwierdzono:Jest to o tyle przykra wieść, że przecież Apple Music czy Amazon Music oferuje bezstratne audio od dłuższego czasu – i to w podstawowym planie subskrypcyjnym! Nie wiadomo więc czy dla Spotify problemem jest podejście biznesowe do tego typu nowości. Nie pozostaje nic innego jak uzbrojenie się w cierpliwość i trzymanie kciuków, że doczekamy się streamingu HiFi jeszcze w 2022 roku.Źródło i foto: Spotify