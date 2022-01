Google zaczęło udostępniać szczegóły systemowych aktualizacji

W końcu.

Google z ulepszonym systemem informowania o aktualizacjach

Google poinformowało, że każdego miesiąca przekazywać będzie szczegóły wybranych aktualizacji systemowych Google Play. Na specjalnej stronie zaobserwować możemy już pierwsze listy zmian, a na urządzeniach z Androidem pojawiła się nieco odświeżona sekcja prezentująca datę implementacji nowości.Łatwość aktualizacji oprogramowania jest niezwykle ważna. Google od dłuższego czasu pracuje nad tym, by cały proces odbywał się bez ingerencji jakichkolwiek pośredników – w tym samego użytkownika końcowego. Nie da się ukryć, że częściowo mu się to udało. Zawiódł jednak sposób informowania konsumentów o wprowadzanych zmianach.obejmują swoim zasięgiem chociażby pomniejsze poprawki zabezpieczeń systemu Android, aktualizacje Sklepu Play czy Usług Google Play. Często naprawdę trudno zauważyć moment, w którym nasz smartfon zyskał nową wersję oprogramowania, gdyż wszystko odbywa się zupełnie nieinwazyjnie – łącznie z instalacją odbywającą się po ponownym uruchomieniu urządzenia.Gigant z Moutain View w końcu poszedł po rozum do głowy i na nowej stronie wsparcia rozpoczął proces informowania o wprowadzanych nowościach w ramach wyżej wspomnianych aktualizacji. Odnaleźć tam możemy szczegółowe opisy zmian – zarówno jeśli chodzi o Sklep Play, jak i Usługi Google Play.Decyzja ta została podjęta kilka lat po wprowadzeniu tego typu systemowych aktualizacji.Przykładowo – na początku tego miesiąca wprowadzono opcję uruchomienia gier mobilnych jeszcze podczas ich pobierania. Dodatkowo usprawniono nieco Play Protect oraz zoptymalizowano proces instalacji aplikacji.Jeśli więc interesują Was tego typu szczegóły, to koniecznie zaglądajcie regularnie na wyżej wspomnianą stronę wsparcia. Google obiecuje, że co miesiąc będzie pojawiała się tam stosowna lista wprowadzanych zmian i nowości.Źródło: Google, 9to5google / Foto. Google