Android 13 ułatwi skanowanie kodów QR

Odpowiednie funkcje już są w przygotowaniu.

Android 12 właściwie dopiero co zadebiutował, ale już pojawiają się pierwsze przecieki na temat tego, jakie nowości wprowadzi jego następca – Android 13. Teraz dowiedzieliśmy się, że ta wersja systemu ma sprawić, że szybkie skanowanie kodów QR będzie łatwiejsze niż dotychczas. To dobrze, biorąc pod uwagę, że obecnie kody QR są przydatniejsze niż kiedykolwiek.Kody QR to graficzne kody, które pozwalają na odwiedzanie stron internetowych bez wpisywania ich adresu, szybkie logowanie się do pewnych usług czy też odbieranie przesyłek z paczkomatów bez wstukiwania na ekranie kodu odbioru. Ba, kody QR są wykorzystywane nawet jako forma zarządzania wejściami do budynków i obszarów o ograniczonym dostępie. W ciągu ostatnich dwóch lat ich powszechność znacznie wzrosła. Cóż, w trakcie pandemii bezdotykowe rozwiązania są cenione szczególnie mocno.Biorąc pod uwagę rosnącą popularność kodów QR, nic dziwnego że Google pracuje nad tym, by ułatwić odczytywanie kodów QR za pośrednictwem smartfonów z Androidem. Ale właściwie w jaki sposób chce to zrobić?Jak donosi serwis Android Police, który uzyskał informacje na ten temat z zaufanego źródła, w Ustawieniach systemu Android 13 ma pojawić się opcja, aktywacja której pozwoli na uruchamianie czytnika kodów QR z poziomu zablokowanego smartfonu. Dzięki niej nie będzie trzeba zatem wpisywać pinu na ekranie, ani korzystać z żadnej innej formy uwierzytelniania, aby zeskanować kod QR.

Nowości w Androidzie 13 poświęcone kodom QR. | Źródło: Android Police

Póki co nie wiadomo, czy wspomniana opcja będzie gwarantowała dostęp do dedykowanego czytnika kodów QR na zablokowanym ekranie smartfonu i to od razu po wciśnięciu przycisku blokady ekranu, czy też do specjalnego skrótu na ekranie, który będzie aktywował ten dedykowany czytnik lub przekierowywał użytkownika do aparatu fotograficznego przełączonego w tryb czytnika kodów QR. Dowiemy się tego zapewne w późniejszym czasie.Warto przypomnieć, że w tej chwili aby zeskanować kod QR smartfonem, należy przejść do jego aplikacji aparatu. W zależności od nakładki systemowej producenta urządzenia i samej wersji systemu albo wystarczy skierować obiektyw aparatu na kod QR, a ten od razu go zeskanuje, albo trzeba uruchomić tryb dedykowany skanowaniu kodów QR.Android 13 ma otrzymać również nowy kafelek w menu szybkich ustawień, który ma służyć do uruchamiania czytnika kodów QR (tak jak kafelek latarki służy do aktywowania latarki). Oznacza to, że rzeczywiście możemy spodziewać się w systemie dedykowanego skanera kodów QR.Kiedy Android 13 zadebiutuje? Co do tego na razie nie ma pewności, ale przewiduje się, że premiera nastąpi albo w drugiej połowie 2022 roku, albo na początku 2023 roku. W tej chwili system jest na wczesnym etapie rozwoju.Źródło: Android Police , fot. tyt. Canva