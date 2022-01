Smartfonowy Tizen umarł. Telefony Samsunga bez dostępu do sklepu aplikacji

Wyłączenie smartfonowego sklepu aplikacji Tizen OS ostatnim etapem procesu wygaszania systemu

Obecnie dwoma najpopularniejszymi systemami operacyjnymi dla smartfonów są Android i iOS. Z dużych graczy mamy jeszcze Huawei HarmonyOS (choć i tak oparto go na Androidzie, ale bez usług Google). Reszta jest niewielką niszą. Niegdyś przodownik androida także próbował swoich sił we własnym oprogramowaniu. Jednak Samsung nigdy nie podbił świata Tizenem. Jego plany rozwoju ma jedynie dla smart home. Posiadacze telewizorów z Tizenem mogą spać spokojnie.Przełom 2021 i 2022 roku to po(w zasadzie wyłączeniu możliwości korzystania z większości ich podstawowych funkcji), to także koniec ery smartfonowego Tizena. Od 31 grudnia żadni użytkownicy nie mogą pobierać aplikacji ze sklepu tego systemu. Wcześniej wyłączono funkcję pozyskiwania nowych programów i gier, ale do końca roku można było instalować już wcześniej podpięte do naszej biblioteki pozycje. W dużej mierze smartfony bazujące na Tizenie były jednak niezbyt użyteczne od dłuższego czasu.