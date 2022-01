Linux 5.16 udostępniony. Masz APU AMD? Będziesz wniebowzięty

Stało się.

Linux 5.16 wydany

Z końcem grudnia ubiegłego roku informowaliśmy Was, że Linux 5.16 przyniesie gigantyczny wzrost wydajności działania układów AMD Ryzen APU . Linus Torvalds ogłosił właśnie powszechną dostępność tego właśnie wydania jądra po dwóch miesiącach prac. Zmian jest całe zatrzęsienie.Linux 5.16 to przede wszystkim wywołanie systemowe jądra futex_waitv() od Collabora. Ma się przełożyć na większą liczbę klatek na sekundę zarówno w grach stworzonych natywnie na Linuksa, jak i te uruchamiane poprzez Wine. Aktualizacja zwiastuje obsługę KFENCE dla urządzeń PA-RISC i zaktualizowaną kompresję Zstd (Zstandard).Nowa wersja jądra dodaje też wsparcie dla 64-bitowego modelu programowania serwerów Intel Advanced Matrix Extensions (AMX), obsługę klastrów w harmonogramie zadań, nowy typ zdarzenia API fanotify do raportowania o stanie systemu plików i nowy mechanizm folio stronic, zapewniający szybsze zarządzanie pamięcią. Inne godne uwagi zmiany obejmują obsługę KVM, tabele wyjątków BPF, obsługę procesorów Snapdragon 690 oraz obsługę kompresji LZMA dla systemu plików EROFS.