W Windows 11 odczytasz nawet dyskietki. Możesz śmiało odkopać je ze strychu

Tak, najnowszy system Microsoftu wspiera dyskietki.

Dyskietka odczytana w Windows 11

Polityka firmy godna podziwu

Choć pod kilkoma względami Windows 11 jest krokiem w tył, na przykład w kwestii możliwości personalizacji paska zadań, nie zmienia to faktu, że system ten jest przynajmniej nieco nowocześniejszy niż Windows 11. Oferuje on bowiem liczne nowe przydatne funkcje, a także odświeżony, nowocześniejszy desing.Windows 11 posiada również znacznie bardziej rygorystyczne wymagania sprzętowe niż poprzednik. Tego systemu nie można zainstalować na całym mnóstwie komputerów. Co jednak ciekawe, mimo tego nastawienia na obsługę jak najnowocześniejszego sprzętu, okazuje się, że Windows 11 doskonale współpracuje z… dyskietkami. Warto przypomnieć, że dyskietki są nośnikami danych, które pamiętają lata 70. XX wieku.To, że komputer z systemem Windows 11 jest zdolny do obsługi dyskietek, zaprezentował użytkownik serwisie YouTube o pseudonimie Jrcraft. Opublikował on film, w którym w Windows 11 odczytał dyskietkę 5,25 cala – i nie, aby to zrobić nie musiał wykonywać żadnych trików, edytować rejestru, czy instalować dodatkowego oprogramowania. Obecność czytnika dyskietek w komputerze wystarczyła.No, na filmie można zauważyć, że youtuber podłączył swój stary czytnik dyskietek do płyty głównej z 2007 roku, która nie jest wspierana przez Windows 11 (podłączenie go do nowszej płyty nie byłoby możliwe). Użytkownik musiał więc obejść wymagania systemu, aby go na niej uruchomić. Jak sam to określił, nie było to trudne. Niemniej, wiedz, że Ty nie musiałbyś tego robić. Wystarczyłoby, że wyposażyłbyś się w zewnętrzną stację dyskietek, którą można podłączyć do komputera za pośrednictwem przewodu USB. Takie urządzenie kosztuje około 100 złotych.Rzecz jasna, w tej chwili mało kto korzysta z dyskietek, ale dobrze wiedzieć, że jeśli gdzieś na strychu ktoś posiada jakieś stare egzemplarze tego nośnika danych i chciałby te dane przenieść na nowszy nośnik, nie musiałby odpalać starego kompa z Windowsem XP. Wystarczy bowiem sparować komputer z Windows 11 ze wspomnianą stacją dyskietek na USB.Cóż, bardzo dobrze, że coraz to nowsze systemu Microsoftu, mimo że są coraz nowocześniejsze, jednak potrafią obsługiwać niektóre typy starszego sprzętu. Brak możliwości odczytywania danych ze starych nośników byłby problematyczny. Na szczęście wygląda na to, że ta polityka kontynuacji wsparcia dla starych typów nośników w przyszłości będzie przez Microsoft kontynuowana.Źródło: Jrcraft/YouTube, fot. tyt. Canva