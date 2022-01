Kolejna apka Google pobrana 10 miliardów razy. Korzystasz z niej?

To musiało nastąpić.

W listopadzie ubiegłego roku informowaliśmy, że aplikacja Speech Services by Google została pobrana ponad 10 miliardów razy, wyrównując wcześniejszy rekord ustanowiony przez Usługi Google Play, YouTube i Mapy Google. Powiedzmy sobie szczerze: obie te apki stanowią integralny element oprogramowania większości smartfonów i wynik ten jest naturalną konsekwencją sprzedaży coraz większej liczby telefonów z Androidem. Dziś spieszymy donieść, iż poziom 10 miliardów pobrań przekroczyło właśnie narzędzie Google, które z powodzeniem można zastąpić którąś z doskonałych alternatyw. Mimo to, użytkownicy je kochają. Gmail to bezpłatna poczta Google, z której korzysta obecnie ponad 1,5 miliarda użytkowników z całego świata. Debiutująca w kwietniu 2004 roku usługa od czerwca 2006 roku dostępna jest także w języku polskim. Wszyscy użytkownicy smartfonów z Androidem pragnący korzystać z pełni potencjału swoich urządzeń oraz usług Google, muszą dysponować kontem dającym do niej dostęp. W tym kontekście liczba 10 miliardów pobrań nie musi być ogromnym zaskoczeniem.

Alternatywy dla Gmail

ProtonMail - szwajcarska poczta z szyfrowaniem end-to-end, serwerami w Szwajcarii i darmowymi kontami o pojemności 500 MB.

- szwajcarska poczta z szyfrowaniem end-to-end, serwerami w Szwajcarii i darmowymi kontami o pojemności 500 MB. CTemplar - islandzka poczta z otwartoźródłowym kodem, szyfrowaniem RSA 4096 bit (!) i darmowymi kontami do 1 GB.

- islandzka poczta z otwartoźródłowym kodem, szyfrowaniem RSA 4096 bit (!) i darmowymi kontami do 1 GB. Mailfence - belgijska poczta z szyfrowaniem end-to-end i PGP z darmowymi kontami do 500 MB.

Interfejs przeglądarkowej wersji aplikacji Gmail. | Źródło: GoogleTak, to prawda, że Gmail jest preinstalowany na wielu urządzeniach z Androidem, ale nie powinno to umniejszać temu wcale nie tak małemu sukcesowi. Chętni z powodzeniem mogliby zamienić tę apkę pocztową na jedną z wielu innych. Trzeba uczciwie przyznać, że Gmail działa rewelacyjnie i jeśli tylko nie macie obaw związanych z prywatnością i nie należycie do grona osób uciekających od produktów Google, powinniście sprawdzić jej możliwości.Gmail jest przebieglejszy, niż niejednemu mogłoby się wydawać. Zawartość skrzynek mailowych to dla Google skarbnica wiedzy na temat Waszych zwyczajów, a nawet preferencji zakupowych. Wystarczy, że korzystacie z Gmaila, a Google śledzi Waszą aktywność także poza tą usługą. Alternatywy dla Gmail to na przykład:Źródło: mat. własny