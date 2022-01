Podstawowe aplikacje w Windows 11 zmieniły wygląd

W końcu powiew świeżości.

Microsoft odświeża wygląd znanych aplikacji

Z początkiem stycznia donosiliśmy , iż nowy odtwarzacz multimedialny o nazwie Media Player pojawił się w wersji dostępnej dla większej liczby użytkowników Windows 11. W związku z tym dodaliśmy go błyskawicznie do bazy aplikacji Instalki.pl. Miło nam poinformować, że zarówno Media Player, jak i zaktualizowane narzędzie Zdjęcia oraz Notatnik może obecnie zainstalować każdy. Co dokładnie się zmieniło?Windows 11 to przede wszystkim ulepszenia wizualne dokonane względem tego, do czego przyzwyczaił nas interfejs systemu Windows 10. Microsoft stara się dopasować natywne aplikacje w taki sposób, by pasowały do ​nowocześniejszego wyglądu jedenastki. Pierwsze efekty da się podziwiać już teraz. Każdy chętny może sprawdzić nowe UI Notatnika, apki Zdjęcia oraz przeprojektowanego Media Playera.Przede wszystkim, Microsoft zastąpił program Muzyka Groove programem. To największa aktualizacja odtwarzacza multimedialnego od lat, ale... nie oczekujcie fajerwerków. aktualizacja Groove Music od lat, podobna do odświeżania Notatnika w systemie Windows 11. Jednak nie oczekuj znaczących zmian w ogólnej wydajności i obsługiwanych formatach wideo. Nowe funkcjonalności to między innymi okładki albumów oraz obrazy wykonawców - zarówno w widoku pełnoekranowym, jak i w formie miniodtwarzacza.