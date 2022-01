Darmowy antywirus Avira z wbudowaną koparką kryptowalut

Kontrowersyjna nowość w programie.

Avira Crypto czyli koparka w antywirusie

Avira to popularne oprogramowanie antywirusowe, z którego, według producenta, korzysta nawet 500 milionów użytkowników na całym świecie. Niedawno w darmowym pakiecie Avira Free Security pojawiła się dość zaskakująca nowość - koparka kryptowalut.Trzeba przyznać, że wbudowanie koparki w program związany z bezpieczeństwem i ochroną danych to dość zaskakujące posunięcie. Z drugiej strony, mniej doświadczeni użytkownicy będą mogli wykorzystać zasoby swoich komputerów, aby dorobić sobie na kopaniu.O nowej funkcji poinformowano w październiku 2021 roku, wówczas portfolio produktów wzbogaciło się o nowe funkcje:. Warto przypomnieć, że Avira od jakiegoś czasu należy do amerykańskiego przedsiębiorstwabędącego w posiadaniu rozwiązań bezpieczeństwa z serii. Również w tym antywirusie pojawiła się koparka kryptowalut Co ważne, producent zapewnia, że koparka działa tylko za zgodą użytkowników, więc jeżeli masz na swoim komputerze Avira Free Security nie powinieneś raczej martwić się o nieautoryzowane zużycie zasobów.Avira Crypto to bezpłatna funkcja platform Avira Security dostępna dla użytkowników Avira Free Security, Avira Antivirus Pro, Avira Internet Security i Avira Prime w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. W przyszłości trafi również na kolejne rynki.Komputer podczas bezczynności wykorzystywany jest do wydobycia kryptowaluty Ethereum (ETH) . Po wydobyciu kryptowalutę można przenieść z portfela Avira Crypto na konto Coinbase. Twórcy antywirusa, ale nie wiemy dokładnie ile ona wynosi. W przypadku Nortona jest to 15% ukopu.Źródło: Avira