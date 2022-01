Apple chce żeby znajomi Was znielubili. Błąd w iOS 15 i problemy z iMessage

Powraca od kilku lat.

Błąd w iMessage z raportami o odczytaniu wiadomości

Powracający błąd w iMessage wprawia w zakłopotanie użytkowników smartfonów Apple z najnowszym systemem operacyjnym iOS 15 . Po raz kolejny zawodzi funkcja związana z wiadomościami tekstowymi, z której lubi korzystać całkiem spora liczba osób. Chodzi o wysyłane wbrew woli i ustawieniom systemowym automatycznie potwierdzenia o odczytaniu SMS-ów.W systemie iOS, z aktywnymi potwierdzeniami odczytu wiadomości (Ustawienia -> Wiadomości -> Wyślij potwierdzenia przeczytania), tekst "Dostarczono", który dana osoba widzi pod wysłanymi przez nią iMessage'ami, zamienia się w "Przeczytano", gdy przeglądasz go w wątku konwersacji. Wszystko po to, by nadawcy wiedzieli, że widzisz daną wiadomość, nawet jeśli na nią nie odpowiadasz. Ustawienie synchronizuje się na wszystkich urządzeniach Apple zalogowanych do tego samego Apple ID. Niektórzy lubią je dezaktywować.Niestety, pomimo deaktywacji opcji wysyłania raportów odczytania, system iOS i tak je wysyła. Bug pojawia się po raz n-ty w ciągu ostatnich lat, budząc niepokój wśród osób, które z różnych powodów nie chcą, aby rozmówca widział, czy dane treści zostały odczytane. Sam często odczytuję SMS i odpisuję dopiero po kilku minutach. Nadawca oczekując na odpowiedź na odczytaną wiadomość może poczuć się lekceważony.Niektóre osoby twierdzą, że ponowne uruchomienie telefonu rozwiązuje problem, przynajmniej tymczasowo. Do tej pory nie natrafiono na metodę, która permanentnie usuwała by tę usterkę. Apple powinno zmienić coś w sposobie działania tej funkcji w przyszłej aktualizacji iOS, ale skoro nie zrobiło tego przez tyle lat...Źródło: macrumors