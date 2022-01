Użytkownicy Windows 10 i 11 dostali nowe, darmowe zabawki

Prosimy o więcej takich zabawek.

Pakiet Microsoft PowerToys rozwija się w imponującym tempie. Te software'owe "zabawki" to w istocie darmowe mikronarzędzia systemowe, które pamiętają jeszcze czasy Windowsa 95 i Windowsa XP. Od dłuższego czasu Microsoft ulepsza ich nowoczesną wersję, pozwalającą personalizować wygląd i funkcje systemów Windows 10 i Windows 11 oraz uprzyjemniać pracę. Najnowsze wydanie bezpłatnegopojawiło się sieci i zwraca uwagę interesującymi nowościami.Najnowsza wersja PowerToys zawiera nowości, które pomagają zaawansowanym użytkownikom zwiększyć produktywność podczas korzystania z systemu Windows. Co nowego przygotował Microsoft?Pierwsze novum to, które umożliwia przełączanie okna z fokusem, aby znajdowało się zawsze na górze, za pomocą kombinacji klawiszy. Aby przywrócić normalne działanie okna, wystarczy użyć skrótu.

Pobierz narzędzie PowerToys v0.53.1 i sprawdź jego potencjał

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z Microsoft PowerToysPodczas pracy i nauki zdalnej przyda się zmiana domyślnego skrótu klawiszowego wyłączającego kamerkę i wyciszającego mikrofon. Microsoft zmienił skrót Windows + N na, aby nie kolidował ze skrótem przypisanym do innej funkcji w Windows 11. Możliwośćprostą kombinacją klawiszy do mega przydatna rzecz.Łatwiejsze stało się przy okazji wyszukiwanie treści z poziomu ulubionej wyszukiwarki i przeglądarki internetowej, ponieważ można to zrobić z poziomu PowerToys Run, wpisując "??" wraz z zapytaniem. Na przykład wpisującspowodujecie uruchomienie domyślnej przeglądarki i wyszukiwarki oraz wyszukanie w jej obrębie naszego profilu w jednym z najpopularniejszych profili społecznościowych na świecie.Oczywiście PowerToys to również cała masa innych, obecnych do tej pory opcji. Jeśli szukasz metody na personalizację Windows 10 i Windows 11, koniecznie pobierz i zainstaluj opisywany tu program.Aplikację PowerToys v0.53.1 pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy plików. Wystarczy, że klikniesz w odnośnik zamieszczony poniżej.Źródło: mat. własny