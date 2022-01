Microsoft 365 ze świetnymi ułatwieniami dostępu

Accessibility Reminder to nowy projekt Microsoftu

Pakiet biurowy Microsoft 365 wzbogacił się właśnie o specjalne rozszerzenie nazwane Accessibility Reminder. Ma ono pomóc w dostosowaniu tworzonych dokumentów do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami – w tym wyświetlać będzie specjalne wskazówki i porady dotyczące wprowadzenia konkretnych zmian w obrębie tekstu lub grafik.Coraz więcej usług oferuje tzw. ułatwienia dostępu, które na różne sposoby mają pomóc niepełnosprawnym użytkownikom w swobodnym korzystaniu z wybranych funkcji. Prym w tej kwestii wiedzie od dłuższego czasu Microsoft – koncern regularnie bowiem wprowadza do swoich aplikacji tego typu przydatne usprawnienia.Właśnie jesteśmy świadkami ich implementacji do pakietu biurowego Microsoft 365. Mowa o rozszerzeniudo programów Excel, PowerPoint oraz Word. Ma ono na celu przede wszystkim przypomnienie osobom tworzącym dokumenty o potrzebie wprowadzenia do nich konkretnych ułatwień dostępu.Pojawiać się będą takżeukazujące jak ważna jest implementacja nawet drobnych poprawek tak, by nikt nie miał najmniejszego problemu z przeczytaniem tekstu czy zapoznaniem się z zamieszczoną grafiką. Dodatek przyda się także osobom potrzebującym tego typu usprawnień – zwłaszcza jeśli pracują w większym zespole.Użytkownicy mogą bowiemw celu poinformowania twórców dokumentu o potrzebie wprowadzenia zmian. Mowa o np. spersonalizowanych wiadomościach, specyficznych linkach itd. Nie brakuje także opcja wysłania maila z prośbą implementacji poprawek w konkretnym obrębie pliku.Oczywiście aplikacja oferuje o wiele więcej funkcji, co jest niezwykle ważne biorąc pod uwagę. Brak ułatwień dostępu tak naprawdę uniemożliwia im skorzystanie z dobrodziejstw wielu usług. Bardzo dobrze więc, że coraz więcej firm zaczyna interesować się implementacją tego typu nowości. Accessibility Reminder można pobrać z Microsoft Store, lecz oczywiście niezbędne jest także posiadanie pakietu biurowego Microsoft 365.Źródło i foto: Microsoft