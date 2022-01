Microsoft testuje nowe menu Alt+Tab. Oto, jak wygląda

Mała rzecz, a cieszy.

Nowe menu Alt+Tab w Windows 11

W naszym wcześniejszym dzisiejszym wpisie informowaliśmy Was o nowej kompilacji Windows 11 Build 22526 , wprowadzającej drobne, ale niezwykle pożyteczne usprawnienia. Wydanie udostępnione w ramach kanału deweloperskiego członkom programu Windows Insider to między innymi sprawniejsze indeksowanie plików w Eksploratorze Plików, a także poprawiona jakość dźwięku na sparowanych z systemem słuchawkach produkcji Apple. Na osobną wzmiankę i ten wpis zasłużyło przeprojektowane menu Alt+Tab, służące do przełączania się pomiędzy uruchomionymi aplikacjami.Najważniejszą z wizualnych zmian w tegotygodniowym wydaniu Windows 11 jest odświeżony interfejs Alt+Tab. Członkowie programu Windows Insider sprawdzają jego możliwości w testach A/B - dostęp do niego mają jedynie losowo wybrane osoby. Można powiedzieć, że nowe UI to minimalistyczna i unowocześniona wersja dotychczasowego rozwiązania. Menu jest uruchomione w okienku, zamiast w trybie pełnoekranowym.