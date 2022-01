Wkrótce emoij w Google Chrome będą wyglądać jeszcze lepiej

Dobre wieści dla miłośników emoji.

Lifting dla emoji

Nie każdemu może się to podobać, ale emoji są dziś powszechną formą komunikacji. Te już raczej nie znikną z sieci, ani ze wszystkich platform, na których można ich używać. W przyszłości będzie ich zapewne tylko więcej i więcej. Zatem, dobrze wiedzieć, że te chociaż będą wyglądać lepiej, a przynajmniej w Google Chrome. Gigant z Mountain View testuje ich bowiem nowy format.W tej chwili niektóre emoji w Google Chrome wyglądają na nieco rozmyte. Ten brak ostrości zostanie naprawiony w Google Chrome 98, który od wczoraj dostępny jest w wersji beta. W tym wydaniu przeglądarki zamiast z tradycyjnej bitmapy (CBDT/CBLC) emoji korzystają z nowego formatu czcionek o nazwie COLRv1.Google zaprojektowało format COLRv1, by ten wspierał bardziej zaawansowane „definicje glifów” (w typografii glif to kształt przedstawiający w określonym kroju pisma konkretny grafem lub symbol), takie jak gradienty i przejścia. Potrafi on nawet ponownie wykorzystywać istniejące kontury w przypadku wielu różnych emoji.Faktycznie emoji wykorzystujące format COLORv1 wyglądają lepiej. Rzecz jasna, w przypadku jednych emoji różnice bardziej rzucają się w oczy, a w przypadku innych mniej, co pokazuje poniższy zrzut ekranu z przykładowymi piktogramami. Screenshot pochodzi z opublikowanego przez Google demo https://codepen.io/drott_chrome/pen/ExvaYxm . Demo to działa tylko po uruchomieniu w Google Chrome Canary 98.0.4728.0 lub nowszym.