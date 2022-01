Wojsko Szwajcarii wybrało komunikator. Nie jest nim Telegram, ani Signal

Bez zaskoczenia?

Szwajcarska armia wybrała komunikator Threema

"To bardzo bezpieczny komunikator obok Signal i Telegram. W przeciwieństwie do tych dwóch, nie wymaga podawania numeru telefonu, aby móc komunikować się z rozmówcami. Jest to rzecz opcjonalna i jeśli zostanie podana, to operator może ujawnić jedynie hash numeru telefonu i adresu e-mail (zakodowaną wersję). Podobnie jak Signal, Threema zawiera informacje o ostatniej aktywności i pierwszym logowaniu, a także o publicznym ID, który jest używany zamiast numeru telefonu"

Pobierz Threema, jeśli jesteś gotowy na koszty

W ostatnich dniach sporo słyszymy na temat komunikatorów internetowych w kontekście oferowanego przez nie poziomu bezpieczeństwa. Najpierw szef Signal oskarżył Telegram o to, że jest niebezpieczny. Później przedstawiciele Telegrama odpierali te zarzuty . Następnie dowiedzieliśmy się tego, do jakich danych z komunikatorów ma oficjalnie i legalnie dostęp FBI . Dziś rzućmy okiem na to, na jakie narzędzie do komunikacji postawiła armia Szwajcarii. Dodam, że pgoram jest dostępny w naszej bazie oprogramowania.Wojsko szwajcarskie zakazało korzystania z popularnego komunikatora WhatsApp . Od początku roku w komunikacji wykorzystywana jest wyłącznie szwajcarski komunikator o nazwie Threema, uznawany za znacznie bezpieczniejszy pod względem ochrony danych. Threema, z siedzibą w Pfäffikon w kantonie Schwyz, nie podlega ustawie o nazwie "Cloud Act" i może być używana anonimowo.Z komunikatora Threema w 2020 roku korzystało ponad 8 mln osób, w tym 2 mln kont profesjonalnych, wskazuje. Narzędzie nie jest finansowane z reklam i nie zbiera danych osobowych od swoich użytkowników. Ci nie muszą podawać swojego numeru telefonu ani adresu e-mail, aby otworzyć konto, w przeciwieństwie do konkurencyjnych usług.Threema jest komunikatorem płatnym, jednakże koszt użytkowania narzędzia przez każdego z żołnierzy bierze na siebie armia. Miesięczna subskrypcja w przeliczeniu na złotówki kosztuje 18,99 złotych.Komunikator Threema pobierzesz bezpłatnie z poziomu naszej bazy aplikacji. Znajdziesz tam wydania na komputery z oprogramowaniem Windows oraz macOS. Pamiętaj tylko, że za korzystanie z niego będziesz musiał zapłacić.Źródło: rts.ch, zdj. tyt. Canva Pro