Linia super - te łamigłówki są.. super (recenzja gry)

Wciągająca gra logiczna.





Linia super – wciągające łamigłówki pełne kolorów

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 10 i nowsze

Przepis na udaną grę logiczną na smartfony? Starannie wykonana oprawa graficzna, ambitny poziom trudności, dziesiątki poziomów do przejścia.Linia super to nowy tytuł, który spełnia wszystkie opisane wymagania. Mamy tu do czynienia z kolorowymi łamigłówkami, które wymagają sporo skupienia.Nasze zadanie wydaje się banalne. Musimy narysować linię, która przetnie kolorowe kształty w zadanej kolejności. Jeżeli dodamy do tego kilka elementów, jak upływający czas czy ruchome elementy, robi się ciekawie i z całą pewnością niebanalnie. Rozwiązań każdego zadania jest całe mnóstwo - wspomnianą linię możemy narysować na różne sposoby.Gra oferuje kilkadziesiąt poziomów podzielonych na rozdziały. Każdy rozdział charakteryzuje się nieco inną mechaniką kolorowych elementów. Na plus można zaliczyć uczciwie postawioną kwestię mikropłatności. Reklamy nie przytłaczają, nieliczne poziomy są dostępne za dodatkową opłatą, a spokojna gra nie wymaga poniesienia właściwie żadnych kosztów.Linia super to zatem gra, którą świetnie określa drugi człon nazwy. Starannie wykonana grafika, wciągające zagadki dla każdego. Super.