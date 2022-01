Discord może niedługo otrzymać integrację z konsolami PlayStation

Świetne doniesienia.

Sony x Discord - pierwszy owoc współpracy

Discord w wersji beta wzbogacił się o opcję połączenia konta z PlayStation Network. Wszystko więc wskazuje na to, że Sony już niedługo podejmie stanowcze kroki jeśli chodzi o integrację z popularnym komunikatorem. Oficjalne ogłoszenie dotyczące tej współpracy pojawiło się już w ubiegłym roku.W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia ze zmianą polityki wizerunkowej Discorda . Deweloperzy nie chcieli dłużej, by platforma była kojarzona wyłącznie z graczami. Nie da się jednak ukryć, że to właśnie osoby preferujący tę formę rozgrywki stanowią najliczniejszą część bazy użytkowników komunikatora.Najnowsze doniesienia nie wskazują na żadne zmiany w tej kwestii. Niektórzy konsumenci zauważyli bowiem, iż w wersji beta Discorda odnaleziono. Jest to pierwszy namacalny owoc współpracy z Sony, która została ogłoszona w 2021 roku. Okej, ale co tak naprawdę to oznacza?Na razie… nie wiemy. Wielce prawdopodobne jest, żeprzez osobę, która zdecydowała się na połączenie kont. Oczywiście usprawnień i funkcji ma być więcej, lecz na razie odkryto tylko tyle. Użytkownikom pozostaje więc uzbrojenie się w cierpliwość i oczekiwanie na oficjalne zaprezentowanie integracji.Kiedy to się stanie? Pojawienie się nowości w wersji beta sugeruje, że już niedługo. Osoby korzystające z Discorda oraz konsol PlayStation mogą jednak powoli zacierać ręce.Źródło: MP1ST / Foto. Discord, Sony