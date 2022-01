Teraz do YouTube na telewizorze zalogujesz się też aplikacją mobilną

Nowy, łatwiejszy sposób logowania.

YouTube na TV – logowanie aplikacją na smartfonie

Cóż, YouTube na telewizorach ogląda się świetnie. W końcu, telewizory z reguły mają zdecydowanie większe ekrany niż monitory komputerów i laptopów, a co dopiero smartfonów. Poruszanie się po samej platformie jest jednak zdecydowanie wygodniejsze właśnie na komputerach i smartfonach. Na szczęście, Google pracuje nad tym, by to zmienić. Niedawno firma podsumowała wszystkie ulepszenia, które YouTube w wersji TV otrzymał w ostatnich miesiącach. Najważniejsze z nich? Możliwość logowania bez używania ekranowej klawiatury.Dotychczas istniały dwa sposoby na logowanie się do YouTube na telewizorze. Pierwszy sposób wymaga otworzenia na urządzeniu mobilnym lub komputerze przeglądarki internetowej, przejścia na adres tv.youtube.com/start i wpisania w odpowiednim miejscu kodu wyświetlanego na ekranie TV. Drugi wymaga wpisania na TV danych do logowania z użyciem ekranowej klawiatury, co, umówmy się, jest po prostu irytujące.Teraz użytkownicy mają do dyspozycji trzeci sposób – moim zdaniem absolutnie najwygodniejszy. Jeżeli smartfon i telewizor znajdują się w tej samej sieci Wi-Fi, użytkownik może dokończyć proces logowania w aplikacji YouTube na telefonie. Uwaga jednak – póki co logowanie się przy użyciu tej metody jest możliwe tylko na wybranych urządzeniach.Jak skorzystać z nowej metody? Wystarczy wykonać poniższe kroki:Sprawdź, czy Twoje urządzenie mobilne i telewizor są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.Otwórz aplikację YouTube na telewizorze lub konsoli do gierPrzejdź do panelu nawigacyjnego po lewej stronie.Wybierz Zaloguj się.5. Wybierz Zaloguj się za pomocą telefonu.Na telefonie otwórz aplikację YouTube.Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na telefonie.