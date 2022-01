Android Automotive otrzymuje YouTube i inne fajne funkcje

Tak wygląda przyszłość motoryzacji.

Aktualizacja Android Automotive dodaje YouTube i parę ciekawych funkcji

"Od aktywacji funkcji takich jak pomoc w utrzymywaniu pasa ruchu, po sprawdzanie, kiedy należy udać się na kolejny przegląd. Twój głos może zastąpić szukanie odpowiedniego przycisku lub przewijanie ustawień na ekranie systemu multimedialnego"

W jakich samochodach jest Android Automotive?

Niemal wszyscy kierowcy interesujący się światem nowych technologii słyszeli już o Android Auto i Apple Car Play. Wciąż niewielu zdaje sobie sprawę z tego czym jest Android Automotive, system operacyjny zaprezentowany przez Google w 2017. Oprogramowanie, które zadebiutowało w 2018 roku na pokładzie samochodu Polestar 2 jest w pełni autonomicznym rozwiązaniem dostosowanym do potrzeb aut i kierowców i nie wymagającym połączenia ze smartfonem, jak ma to miejsce w przypadku Android Auto. Android Automotive doczekało się właśnie dość dużej aktualizacji.Google w trakcie CES 2022 zaprezentowało najnowszą aktualizację oprogramowania Android Automotive. Mapy Google zostały zoptymalizowane pod kątem ładowania i wyznaczania tras pojazdów elektrycznych, a aplikacje zewnętrznych programistów da się teraz pobierać ze Sklepu Play. Co ważne, na system ten w końcu trafiła aplikacja YouTube. Tą można będzie włączać tylko wtedy, gdy samochód nie będzie się przemieszczał, na przykład w trakcie ładowania.Android Automotive wkrótce umożliwi też użytkownikom sprawdzanie i aktywowanie większej liczby ustawień bezpośrednio za pomocą poleceń głosowych Asystenta w samochodzie:- czytamy w komunikacie.Platforma otrzymała również nowe aplikacje nawigacji do wyboru (Sygic i Flitsmeister), apki dotyczące ładowania (ChargePoint i PlugShare) oraz aplikacje parkingowe (SpotHero i ParkWhiz).Asystent Google na telefonach, głośnikach i innych urządzeniach będzie mógł też zdalnie aktywować ogrzewanie lub chłodzenie pojazdu, zablokować i odblokować auto oraz pozyskać informacje takie jak pozostały czas jazdy na baterii. Te działania zdalne będą obsługiwane jako pierwsze w samochodach Volvo debiutujących w 2022 roku.Android Automotive już teraz działa w samochodach Polestar 2 oraz Volvo XC 40 Recharge.W tym roku z Android Automotive na pokładzie do sprzedaży trafią chociażby Volvo C40 Recharge, Volvo XC60, Volvo S90, Volvo V90 i Volvo V90 Cross Country. Wbrew pozorom Android Automotive nie jest zarezerwowane wyłącznie dla tej jednej marki. Swoje zainteresowanie oprogramowaniem Google potwierdziły już koncerny General Motors, Stellantis, Lucid Motors oraz Honda.Źródło: Google, 9to5google