Intel naprawił Wi-Fi i Bluetooth w Windows 11 i Windows 10

Nowe sterowniki Wi-Fi i Bluetooth dla Windows 10 i Windows 11

Problemy z Wi-Fi i Bluetooth w Windows 10 i Windows 11, występujące u wielu użytkowników tych systemów operacyjnych, mogą w końcu zostać zażegnane. W trakcie ostatnich kilku miesięcy wprowadzono całą masę ulepszeń sterowników, jednakże nie wyeliminowały one wszystkich błędów występujących w oprogramowaniu. Osoby doświadczające przeróżnych usterek ucieszą się na wieść, że Intel wydał właśnie najnowsze sterowniki dla obu wzmiankowanych tu OS-ów.Intel z początkiem tego tygodnia udostępnił swoje najnowsze sterowniki dla Windows 10 i Windows 11, które są już dostępne dla znacznie szerszego grona odbiorców. Jeśli korzystasz z oprogramowania Intel Driver Support Assistant , powinieneś już zobaczyć stosowny komunikat. Nowe sterowniki mogą jeszcze nie być dostępne dla absolutnie wszystkich. Poprawki udostępniono dla kart AX201, AX200, 9560, 9260, 9462, 9461, 8265, 8260, 7265, 3165 i 3168.

Źródło: mat. własny



Aktualizacja przynosi przede wszystkim usprawnienia w zakresie jakości połączenia Wi-Fi oraz Bluetooth, ale nie tylko. W przeciwieństwie do poprzedniej aktualizacji sterowników, która usuwała błędy związane z niebieskim ekranem śmierci i innymi bugami, w omawianej tu aktualizacji firma Intel koncentruje się na problemach z łącznością. Zgodnie z dziennikiem zmian jest to pierwsze wydanie, które zawiera poprawki dla nowej kategorii produktów Intela - Wi-Fi 6E AX411.



Intel podaje, że najnowszy sterownik Wi-Fi dla systemów Windows 10 i Windows 11 rozwiązuje błąd powodujący przekroczenie limitu czasu połączenia Wi-Fi. Może się to zdarzyć z powodu żądania zmiany kanału ounktu dostępowego. Inny błąd prowadził do sytuacji, w której pewne modele kart bezprzewodowych mogły nie łączyć się z profilem bezprzewodowym WPA/AES. Firma Intel włączyła również obsługę systemu Windows 11 w oprogramowaniu PROSet/Wireless.



W przypadku Bluetooth rozwiązano problem polegający na tym, że podczas korzystania z niektórych soundbarów Bluetooth podczas połączeń głosowych spadała jakość dźwięku, podobnie z resztą jak w przypadku wybranych modeli słuchawek wykorzystujących kodek AAC. Sterownik Bluetooth został również zaktualizowany o niezbędne łatki bezpieczeństwa.



Źródło: mat. własny, Intel