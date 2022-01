Chrome 97 zadebiutował i wprowadził kontrowersyjną zmianę

Pobierz aktualizację już teraz.

Lepsze wsparcie dla nietypowych klawiatur

Chrome 97 – lepsza kontrola nad danymi i nie tylko

Cóż, Google dotrzymuje swojego harmonogramu aktualizacji Google Chrome. Wczoraj zadebiutowała nowa wersja przeglądarki internetowej giganta z Mountain View – Chrome 97. Co ta nowa wersja wprowadziła na wszystkich wspieranych platformach, czyli urządzeniach z systemami Windows, Linux, macOS, Chrome OS, Android i iOS? Przekonaj się!W przypadku desktopów największą nowością w Chrome 97 jest tak zwane Keyboard API. Jest to rozwiązanie, które sprawia, że aplikacje webowe w końcu będą w stanie zidentyfikować prawidłowo naciśnięcia tych klawiszy, których dotychczas nie były w stanie. Mowa na przykład o naciśnięciach klawiszy we francuskim rozkładzie klawiatury (AZERTY).Niestety, choć Keyboard API rozwiązuje jeden problem, tworzy kolejny, który zdaniem wielu (w tym projektantów Mozilli i zespołu WebKit od Apple) jest jeszcze gorszy. To dlatego, że omawiane API umożliwia identyfikację i śledzenie użytkownika, który w danym regionie używa klawiatury z rzadko spotykanym układem. Zatem, Firefox i Safari raczej podobnych rozwiązań nie otrzymają.Chrome 97 wprowadziło też możliwość usunięcia wszystkich danych przechowywanych przez wybraną stronę internetową. Dotychczas użytkownicy mogli usuwać tylko pojedyncze ciasteczka. Kolejną nowością jest zmiana, która sprawia, że aplikacje webowe wyglądają bardziej jak aplikacje natywne. To dlatego, że od teraz przeglądarka umożliwia im lepsze wykorzystanie przestrzeni na takie elementy jak paski wyszukiwania czy przyciski nawigacyjne.