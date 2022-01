TikTok usprawnia system wysyłania filmików znajomym

Funkcja rodem z Twittera.

TikTok rozpoczął testy funkcji „Prześlij dalej” umożliwiającej przesyłanie znajomym filmików prosto na ich sekcję „Dla Ciebie”. System też ma na celu wzmocnienie algorytmu platformy w dosyć sprytny sposób. Na razie nowość przypominająca retweet z Twittera nie jest jeszcze dostępna u wszystkich użytkowników.Najpopularniejszą aplikacją mobilną oraz witryną internetową jest TikTok , co już dosyć nieźle obrazuje ekspansję tej usługi na całym świecie. Nieustannie ulepszany jest również tamtejszy system rekomendacji filmów, którego skuteczność niekiedy wzbudza nawet swego rodzaju niepokój. Tak się składa, że firma ByteDance ma dosyć ambitne plany jeśli chodzi o kolejne usprawnienia działania logarytmu.Część użytkowników zaczęła zauważać u siebie nową funkcję udostępniania materiałów wideo. Znajduje się ona w sekcji „Udostępnij” i. Na jakiej zasadzie ona działa? Jeśli znajdziecie ciekawy filmik w sekcji „Dla Ciebie”, to będziecie mogli przesłać go dalej wszystkim swoim znajomym jednocześnie.

Nie pojawi się on jednak w ich skrzynkach odbiorczych, ale na ich kanale „Dla Ciebie”. Ujrzą oni po prostu ten klip podczas rutynowego przeglądania tej zakładki – z tą różnicą jednak, że u dołu interfejsu pojawi się informacja o tym, że to my poleciliśmy ten klip. Co więcej,widocznego wyłącznie dla tych osób, do których przesłaliśmy materiał.Warto mieć na uwadze, że nowość dotyczy wyłącznie filmików wyświetlonych w sekcji „Dla Ciebie” i nie dotyczy innych obrębów aplikacji. Nie da się jednak ukryć, iż mówimy o naprawdę przydatnej funkcjonalności, która we wielu przypadkach po prostu. TikTok przy okazji pozwoli usunąć „repost” – wtedy udostępnione wideo przestanie wyświetlać się znajomym.Plany firmy ByteDance mają oczywiście swój cel w postaci ulepszenia algorytmów platformy mniejszym kosztem. Sztuczna inteligencja będzie pozyskiwać informacje na temat nawyków użytkowników i później ulepszać własne systemy rekomendacji. Na razie jednak nie wiadomo czy funkcja „Prześlij dalej” pojawi się globalnie.Osobiście u siebie ją dostrzegłem i działa bez większych problemów. TikTok zaznacza, że na razie są to testy i nie każdy może z nowości skorzystać. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać kolejnych ogłoszeń.Źródło: TechCrunch , wł. / Foto. pixabay.com (@konkaramperlas)